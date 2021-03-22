Когда бизнесу нужно задуматься об оптимизации логистики?

Если вы работаете с автоматической маршрутизацией, то даже если количество заказов растет, алгоритму не понадобится для них больше времени: получение результата будет проходить так же быстро. Если компании нужно открыть новый склад или регион, то с помощью настроек алгоритма это можно сделать в течение пары дней, а управлять планированием маршрутов ‒ из единого центра. Для новых курьеров наличие правильной автоматизации в виде готового приложения для выполнения маршрутов будет хорошим подспорьем для быстрого входа в рабочий процесс.