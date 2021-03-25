Лучшие Форекс брокеры 2021 – Результаты исследования МОФТ

За четвертое место в ТОПе лучших Форекс брокеров соперничали компании InstaForex и Альфа-Форекс. Победителем в этот раз стала InstaForex, и, как результат, Альфа-Форекс сместилась на пятую позицию с минусом всего в 0,2 балла. Компания InstaForex приняла ряд стратегически важных решений, которые позволили увеличить торговый оборот и улучшить позицию в рейтинге Форекс брокеров. На этот раз руководство компании сделало акцент на привлечение новых крупных инвесторов, расширение списка криптовалютных инструментов, улучшение клиентской поддержки и эта стратегия оказалась выигрышной.