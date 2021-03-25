Лучшие Форекс брокеры 2021 – Результаты исследования МОФТ
Финансовые эксперты МОФТ сформировали список лучших Форекс брокеров 2021 года, который был составлен по итогу проведенного комплексного исследования, в рамках которого каждая компания проверялась более чем по 100 базовым параметрам.
Лучшие Форекс брокеры – ТОП-5
Первую пятерку лучших Форекс брокеров (ТОП-5) сформировали компании RoboForex, Forex4you, EXNESS, InstaForex и Альфа-Форекс. Этот список в очередной раз возглавила компания RoboForex. Опережающая своих конкурентов по всем параметрам, RoboForex удерживает позицию лидера рынка Форекс благодаря постоянно растущему торговому обороту.
Жесткая борьба за второе место в списке лучших Форекс брокеров, как и при проведении прошлого исследования, развернулась между компаниями Forex4you и EXNESS. Обе компании сохраняют стабильно высокие показатели торгового оборота, однако брокеру Forex4you удалось опередить EXNESS всего на 0,1 балла благодаря большему количеству новых активных трейдеров.
За четвертое место в ТОПе лучших Форекс брокеров соперничали компании InstaForex и Альфа-Форекс. Победителем в этот раз стала InstaForex, и, как результат, Альфа-Форекс сместилась на пятую позицию с минусом всего в 0,2 балла. Компания InstaForex приняла ряд стратегически важных решений, которые позволили увеличить торговый оборот и улучшить позицию в рейтинге Форекс брокеров. На этот раз руководство компании сделало акцент на привлечение новых крупных инвесторов, расширение списка криптовалютных инструментов, улучшение клиентской поддержки и эта стратегия оказалась выигрышной.
Стоит отметить, что компания Альфа-Форекс показывает стабильные показатели. Этому способствует активная рекламная кампания, а также наличие лицензии ЦБ РФ.
Какие базовые параметры брокеров исследуют эксперты МОФТ
В процессе экспертного исследования брокеров финансовые специалисты и аналитики МОФТ изучают ряд важных параметров работы брокеров, которые анализируются и сравниваются в динамике. На основании полученных данных осуществляется обновление рейтинга Форекс брокеров.
Изучаемые параметры делятся на пять основных функциональных групп и являются частью методологии МОФТ – уникального алгоритма оценки брокеров.
· Группа 1. Финансовая. В эту группу входит 22 параметра, основные из которых: платежеспособность брокера, скорость поступления депозита на счет и вывода заработанной прибыли, наличие торговых и неторговых комиссий, наличие сегрегированных счетов.
· Группа 2. Экономическая. Группа сформирована из 18 основных параметров. В рамках этой группы брокер проверяется на предмет роста или спада торговых оборотов, а также изучается характер динамики торговой активности клиентов компании.
· Группа 3. Клиентская. В группу входят 27 параметров. Она демонстрирует уровень клиентской удовлетворенности, а также наличие или отсутствие клиентского прироста.
· Группа 4. Сервисная. Состоит из 23 основных параметров, которые демонстрируют уровень качества сервиса брокера, наличие уникальных программ для клиентов и партнеров, а также соответствие заявленных торговых условий брокера реальным.
· Группа 5. Репутационная. Эта группа состоит из 17 параметров, которые в комплексе показывают уровень доверия к брокеру и определяют степень его надежности.
Основная цель экспертного исследования МОФТ – получение объективных и независимых данных о работе брокерских компаний и формирование списка лучших Форекс брокеров.
СПРАВКА: МОФТ (Международное Объединение Форекс Трейдеров) – это одно из самых больших сообществ трейдеров в мире, которое существует с 2010 года. За это время число участников Объединения превысило 300,000. Работая с МОФТ, трейдеры получают больше дохода за счет доплат за каждую сделку. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов перед брокерами – предоставляя им бесплатную юридическую поддержку.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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