Киберугрозы и удаленная работа в 2021 году: чего бояться и как подготовиться
В конце 2020-го и начале 2021 года компания Cisco провела ряд мероприятий, в ходе которых рассказала о том, какие технологические решения помогут компаниям лучше адаптироваться к «новой нормальности», и поделилась тенденциями в области информационной безопасности. Так, 4 марта на специальной пресс-конференции Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности в Cisco Systems, основываясь на глобальных отчетах Cisco 2021 Security Outcomes Study и Cisco 2021 Data Privacy Benchmark Study, проанализировал киберугрозы прошлого года и рассказал, что ждет эту сферу в ближайшем будущем. Он отметил, что во время пандемии рост киберпреступности спровоцировала сама экономическая ситуация: люди теряли работу, активизировались криминальные элементы, наблюдалось определенное перетекание IT-специалистов «со светлой стороны на темную».
Основные киберугрозы в 2021 году
В 2021 году мы будем наблюдать две разнонаправленные тенденции в сфере кибербезопасности. С одной стороны, у злоумышленников появились новые инструменты, схемы и модели заработка, они стали больше атаковать бизнес, который массово перешел на удаленку. Условия для этого были благоприятные: 60 % из опрошенных Cisco организаций заявили, что не были готовы к связанным с переходом на дистанционную работу требованиям по безопасности и защите данных.
С другой стороны, кибербезопасность стала восприниматься как базовая и критическая характеристика бизнеса, которая будет играть ключевую роль в восстановлении экономики после кризиса. Каждая третья компания, принявшая участие в исследовании, отметила, что ее выгоды от инвестиций в защиту собственных данных уже сейчас как минимум в два раза превышают затраченные средства. По данным Cisco, российские организации, например, тратили на свою кибербезопасность в среднем около $1,4 млн. А преимущества, которые бизнес получил из-за этих инвестиций, они оценивают в $2,1 млн. Такое соотношение позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, однако, как подчеркивается в исследовании Cisco, множество угроз все равно остается незамеченными. Главные причины — отсутствие целостного взгляда на ИБ (архитектура) и неполный мониторинг и реагирование на инциденты (SecOps).
Шифровальщики
На сегодняшний день проблемой №1 по количеству киберугроз стали программы-шифровальщики. Интересно, что несколько последних лет количество атак на рядовых пользователей со стороны шифровальщиков-вымогателей падало, а вот атаки на предприятия, наоборот, увеличивались. Прошлый год не стал исключением: злоумышленники активно нацеливались на системы резервного копирования, контроллеры доменов и другие критически важные для бизнеса IT-системы. Это связано с тем, что доходы от атак на бизнес значительно выше, чем от атак на физлиц. Кроме того, выкуп здесь диктуется не эмоциями, а конкретными бизнес-рисками и иногда даже покрывается страховыми компаниями.
По данным, представленным на пресс-конференции, 51 % компаний в мире столкнулись с этой угрозой, 26 % из них выплачивали выкуп. Средняя стоимость выкупа в 2020 году составила $178 000 (для малого бизнеса — $5900). Вымогатели атакуют бизнес каждые 14 секунд, 73 % таких атак оказываются успешными. Стоит учитывать, что шифровальщики наносят колоссальный урон инфраструктуре своих жертв, известны случаи, когда для ее восстановления до рабочего состояния приходилось тратить $200‒300 млн.
Возможности для таких атак тоже расширились: у злоумышленников, использующих шифровальщики, появились новые «партнеры». Например, хакерские группы с нелегальным доступом к инфраструктуре финансовых организаций раньше незаметно использовали этот доступ и выводили средства через дропперов — людей, снимающих наличность в банкоматах через нелегальные банковские карточки. Во время локдауна активность дропперов сильно упала, поэтому хакеры стали монетизировать свою деятельность по-другому: сотрудничать с владельцами программ-вымогателей (например, троянов) и продавать им свои доступы. А те уже использовали эти доступы в своих целях.
Изменилась и тактика вымогателей: они стали делать акцент на публичности. В качестве демонстрации серьезности своих намерений хакеры выкладывали данные скомпрометированных компаний в открытый доступ и старались, чтобы такие инциденты получали максимальную огласку. Законодателями мод здесь были владельцы шифровальщиков семейства Maze: они общались со СМИ, заботились о своей «репутации», уверяли, что не обманывают тех, кто платил выкуп, и не атакуют пострадавшие от кризиса медицинские организации. Своим жертвам они предоставляли «клиентскую» техподдержку и даже «пробники».
Удаленные рабочие столы
Что касается трендов на рынке удаленной работы, то, по данным Cisco, в каждой четвертой российской компании доля удаленных сотрудников в 2020 году превышала 75 %, в каждой третьей — составляла 50‒75 %. Из-за этого резко выросла востребованность программ для дистанционного доступа к компьютерам. Многие использовали технологии удаленного рабочего стола: одним из самых популярных решений стал сервис RDP, встроенный в Windows, он, можно сказать, пережил второе рождение.
Именно этот сервис попал в прицелы злоумышленников, которые и до этого пользовались его уязвимостями (особенно BlueKeep — уязвимостью в управлении запросами RDP). Об этих уязвимостях ранее сообщала и сама Microsoft, а также ФБР и созданный ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. В 2020 году примерно треть пользователей RDP каждый месяц видели сигналы тревоги, связанные с сервисом, и более 80 % таких сигналов относилось к BlueKeep. При этом оценить истинные масштабы попыток взлома через RDP практически невозможно: несанкционированный вход маскируется под обычный трафик. Сейчас в мире около 4 млн систем с открытыми портами RDP, и все они потенциальные жертвы киберпреступников.
Как подготовиться к гибридному будущему бизнеса
Сейчас большинство компаний в мире в полной мере осознают важность инвестиций в информационную безопасность: 75 % из опрошенных Cisco организаций считают, что они смягчают ущерб, усиливают маневренность, инновационность и операционную эффективность бизнеса. Предпринимателям теперь нужны комплексные продукты, которые обеспечат его всем необходимым функционалом и гарантируют конфиденциальность и защиту от киберугроз. В декабре прошлого года в Cisco представили ряд обновлений для своей платформы Webex: в компании уверены, что эти инновации помогут подготовиться к «гибридному» будущему трудовой сферы, где будут сочетаться офисный и удаленный режимы работы.
Весь сервис в одном окне
Полностью обновленная платформа Webex превратилась в единое приложение для всех задач: здесь можно вести переговоры, совещания, обмениваться сообщениями, ставить задачи и следить за ходом их выполнения. Внедрено множество функций, которые кардинально повышают удобство и качество взаимодействия членов команды друг с другом и с клиентами. Например, во время онлайн-встреч подавляются все лишние звуки и шумы, автоматически формируется стенограмма. Делать заметки и переслушивать запись больше не нужно — все можно найти в субтитрах и поделиться с коллегами (в транскрипции доступно 10 языков). Отображение видео от участников можно менять: масштабировать более важных спикеров или, наоборот, убрать ненужный видеоряд. В течение 2021 года станут доступны уникальные технологии: преобразование жестов в смайлы, использование презентаций как динамического фона видео. К концу года прямую трансляцию Webex Events можно будет осуществлять на 100 тыс. пользователей.
Устройства для дома и офиса
Гибридный режим подразумевает сочетание удаленной и офисной работы. Для таких задач нужны устройства, которые позволят сотрудникам без проблем организовать свое рабочее место где угодно. Webex Desk Camera включает и выключает микрофон одним жестом, распознает лица, снимает метрики заполняемости помещений. Webex Desk Hub превращает любой стол в персональный рабочий: обеспечивает высокое качество аудио- и видеопереговоров, позволяет подключать все нужные гаджеты (гарнитура, телефон, ноутбук). А настольный терминал Webex Desk может использоваться в качестве основного монитора и подключаться к любой системе для конференц-связи. Все эти новинки максимально доброжелательны к новым пользователям: для настройки не требуется никаких технических знаний, интерфейс интуитивно понятен и прост.
Интеграция сторонних приложений
Экосистема Webex App Hub позволяет добавлять сторонние IT-решения и взаимодействовать с ними в пространстве сообщений и конференций Webex. «Наша концепция открытой экосистемы для партнеров заключается в том, чтобы кто угодно с любым приложением мог бесшовно взаимодействовать с Webex, где все полностью интегрировано и ориентировано на пользователя», — говорит Джиту Пател, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. Функционал реализован с помощью открытых интерфейсов API и комплектов разработчика SDK. Уже сейчас поддерживается интеграция с рядом популярных платформ: Box, Dropbox, Salesforce, ServiceNow, MIRO, Mural и Workplace for Facebook.