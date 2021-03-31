Киберугрозы и удаленная работа в 2021 году: чего бояться и как подготовиться

С другой стороны, кибербезопасность стала восприниматься как базовая и критическая характеристика бизнеса, которая будет играть ключевую роль в восстановлении экономики после кризиса. Каждая третья компания, принявшая участие в исследовании, отметила, что ее выгоды от инвестиций в защиту собственных данных уже сейчас как минимум в два раза превышают затраченные средства. По данным Cisco, российские организации, например, тратили на свою кибербезопасность в среднем около $1,4 млн. А преимущества, которые бизнес получил из-за этих инвестиций, они оценивают в $2,1 млн. Такое соотношение позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, однако, как подчеркивается в исследовании Cisco, множество угроз все равно остается незамеченными. Главные причины — отсутствие целостного взгляда на ИБ (архитектура) и неполный мониторинг и реагирование на инциденты (SecOps).