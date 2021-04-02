Особенности строительства и эксплуатации торговых комплексов: экспертное обозрение от Яна Лузина

Однако, выбор концепции во многом зависит и от территории, где планируется строительство. Если это популярное дачное направление, то нет никакого смысла планировать в составе торгового комплекса большой фудкорт, лучше разместить на этих площадях магазин товаров для дачи и садоводства. Если же торгово-развлекательный центр планируется к строительству на территории, где уже возводятся или будут возводиться новые жилые кварталы, то стоит спланировать размещение в нем магазина или даже супермаркета с товарами для дома и ремонта. Поэтому при выборе концепции стоит тщательно проанализировать все факторы. Вполне вероятно, что вместо строительства многофункционального объекта рациональнее будет разместить узкоспециализированный торговый комплекс, в котором можно найти такие товары или услуги, которых точно нет у конкурентов.