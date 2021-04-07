Altus Capital приветствует новых партнеров

До прихода в Altus Capital А. Пожитков работал в качестве Директора по развитию семейного офиса UFG Wealth Management. С 2012 по 2017 год в должности Вице-президента АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» успешно реализовал первый валютно-процентный своп на 135 млн. долларов США с группой «НМТП» для хеджирования облигационного займа, отвечал за выпуск биржевых структурных облигаций, успешно внедрил применение неттинга в России для группы Credit Suisse. С 2010 по 2012 год в юридической фирме Allen & Overy Legal Services (Москва) возглавил сделку по приобретению Goldman Sachs доли в акционерном капитале ОАО «Банк Москвы», и последующую продажу в пользу ПАО «Банк ВТБ».