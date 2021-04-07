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Altus Capital приветствует новых партнеров

Сергей Васильев присоединился к команде Altus Capital в 2016 году в качестве Управляющего директора. Г-н Васильев отвечает за развитие бизнеса группы, инвестиционную стратегию и операционную эффективность компании.

Сергей Васильев обладает экспертизой в области прямых инвестиций, сделок слияний и поглощений, инвестиционно-банковского консалтинга. На счету г-на Васильева более 20 успешно закрытых сделок совокупным объемом свыше 1 млрд долларов, включая приобретение 29% доли в ПАО «Аптечная сеть 36.6», 96% в шведском скоринговом операторе Instantor, проект локализации телекоммуникационного оборудования IskraTel на территории России с формированием совместного предприятия, приобретение долей в публичных компаниях Tigers Realm Coal с листингом на Австралийской фондовой бирже и ряд других. 

До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год был юридическим и операционным директором фонда Pangeo Capital — частной инвестиционной группы с капиталом 1 млрд долларов. До 2013 года занимал различные должности в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), Государственном инвестиционном фонде России с 10 млрд долларов зарезервированного капитала под управлением, международных юридических фирмах Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Clifford Chance. Сергей Васильев принимал участие в организации первых выпусков еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в рублях, и IPO крупнейших российских компаний на Лондонской бирже.

Андрей Пожитков присоединился к команде Altus Capital в 2019 году в качестве Исполнительного директора Altus Capital. Г-н Пожитков специализируется на развитии региональных проектов на территории России и СНГ, а также на развитии присутствия группы Altus Capital в Европе.

Андрей Пожитков обладает экспертизой в области секьюритизации, структурировал первые на российском рынке деривативные сделки, входил в основной комитет по разработке адаптированной под российское законодательство деривативной документации, которую он впоследствии успешно применял на практике для своих клиентов – крупных международных финансовых институтов, из Европы и США.

До прихода в Altus Capital А. Пожитков работал в качестве Директора по развитию семейного офиса UFG Wealth Management. С 2012 по 2017 год  в должности Вице-президента АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» успешно реализовал первый валютно-процентный своп на 135 млн. долларов США с группой «НМТП» для хеджирования облигационного займа, отвечал за выпуск биржевых структурных облигаций, успешно внедрил применение неттинга в России для группы Credit Suisse. С 2010 по 2012 год в юридической фирме Allen & Overy Legal Services (Москва) возглавил сделку по приобретению Goldman Sachs доли в акционерном капитале ОАО «Банк Москвы», и последующую продажу в пользу ПАО «Банк ВТБ».

Altus Capital – независимая группа компаний, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты в России и странах СНГ, но не ограничивает географию своих инвестиций. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2020 года превышает $1,5 млрд.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтус Кэпитал»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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