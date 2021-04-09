Полезные ископаемые Норвегии — инвестиции международного значения

В 2019 году мы собрали более 3 тонн дополнительных образцов, чтобы определить концентрацию элементов в руде. Этим занимались ученые в британских лабораториях. Результаты их исследования были следующими: высокая концентрация обеспечит рентабельность добычи. При этом сепарация сырья будет достаточно экономичной благодаря составу руды, а само рудное тело шире и глубже в 10 раз, чем мы предполагали ранее. Получив такие впечатляющие результаты, мы тут же приняли решение расширять бизнес. У нас было 5 лицензий, мы увеличили их число на 40, тем самым закрепили за собой всю территорию месторождения — примерно 420 кв. м. Представьте себе четыре Парижа.