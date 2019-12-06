«Действовал осмысленно, с учетом специфики образования». Приговор Егору Жукову

Это подтверждается объяснением Жукова в видеоролике «Мирная революция возможна – доказательства» о том, что ненасильственное сопротивление и гражданское неповиновение – это форма активного политического протеста, при которой невооруженные граждане используют различные скоординированные действия в качестве достижения своей цели. А также анализ видеозаписи «Митинги. Что дальше», углубляющейся в книги политолога Джина Шарпа о диктатуре демократии «198 форм ненасильственного сопротивления». При этом Жуков повествует об этих видах выборочно, выделяя в том числе различные экономические формы бойкота, включая массовое снятие гражданами из всех основных государственных банков своих вкладов, приводящее к коллапсу; забастовки работников сферы обслуживания; намеренную перегрузку транспортной сети, государственных помещений; предупредительные закупки стратегически важных товаров, а также политическое вмешательство, чрезмерная загрузка административной системы подачей жалоб, петиций, заявлений, постоянное перманентное закидывание государственных органов бюрократической вот этой работой – это все замедляет государство, тратит его ресурсы, истощает его. Данное высказывание, безусловно, свидетельствует об озвучиваемых Жуковым призывах к осуществлению экстремистской деятельности против государства как политико-территориальной суверенной организации публичной власти, <...> олицетворением которой являются представители действующей российской власти».