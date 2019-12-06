«Действовал осмысленно, с учетом специфики образования». Приговор Егору Жукову
Судья Кунцевского суда Москвы Светлана Ухналева 6 декабря приговорила студента Высшей школы экономики Егора Жукова к трем года условно за призывы к экстремизму. Эти призывы содержались в роликах на YouTube. Именно поэтому Жукову также запрещено в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.
«Ведомости» публикуют выдержки из приговора, зачитанного Ухналевой.
«Испытывая чувство политической ненависти»
Жуков совершил публичные призывы к экстремистской деятельности с пользованием информационно-коммуникационной сети, в том числе сети интернет <...>.
Так, не позднее 11 октября 2017 г., находясь в г. Москве, точное время и место не установлено, Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и ее представителям, а также действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, политической системы и безопасности <...> решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию политической обстановки в Российской Федерации.
Для этого Жуков, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления указанных выше опасных последствий, руководствуясь целью формирования у его адресатов стремления к противоправной деятельности, соответствующей его, Жукова, мотивам, подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил на общедоступной странице своего канала «Блог Жукова» медиахостингового сайта «Ютуб», доступной для общего просмотра, видеозаписи «Митинг 7 октября, или как сливают протест», «Мирная революция возможна – доказательства», «Митинги – что дальше», «Бойкот выборов – это лишь начало», содержащие адресованные неограниченному кругу лиц призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды. Включая насильственное изменение основ конституционного строя, мятежи, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий. Согласно ст. 1 ФЗ № 114 «Об экстремистской деятельности» указанные действия являются экстремистской деятельностью».
«Единая смысловая область, связанная с идеей неприятия действующей власти»
«Вина подсудимого, несмотря на непризнание, подтверждается <...> заключением комплексной криминалистическо-судебной экспертизы, согласно которой в видеозаписях имеются устная речь и изображение Жукова, а его артикуляция в этих видеозаписях соответствует звучащей речи. Заключением комплексной судебной экспертизы, включившей лингвистическое исследование, согласно выводам которой в обращении Жукова в видеозаписи с позиции лингвистической квалификации содержатся призывы к борьбе с властью в России с произвольным выбором форм протеста, что включает в себя насильственный захват власти, вооруженный мятеж.
В обращениях Жукова, рассматриваемых как единый объект с позиции лингвистической квалификации, содержатся призывы к следующим действиям, совершаемым по мотивам политической ненависти или вражды:
отказ от уплаты налогов;
изготовление фальшивых документов;
воспрепятствование работе учреждений (частным случаем, как отмечает эксперт, является работа избирательных комиссий);
изготовление фальшивых денег.
Совокупность исследованных доказательств <...> дает суду основания прийти к выводам о виновности Жукова и деяния его квалифицировать по ст. 280 ч. 2 УК, так как он совершил публичные призывы к экстремистской деятельности.
Согласно закону «Об экстремистской деятельности» под экстремизмом понимаются в том числе насильственное изменение основ конституционного строя, публичные призывы к осуществлению указанных выше деяний. Установление конституционного строя начинается с определения принципов организации государства в его соотношениях с личностью и гражданским обществом, в том числе принципов, раскрывающих экономические и политические основы конституционного строя.
Под насильственным изменением основ конституционного строя можно понимать посягательство на нормы, предусмотренные главой первой Конституции РФ, которое выражается в деятельности, направленной на принудительное изменение норм, регламентирующих конституционный строй России де-факто и де-юре. Согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в РФ. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Из изложенного следует, что законный путь смены власти – это проведение выборов.
Темы исследовавшихся видеороликов Жукова образуют единую смысловую область, связанную с идеей неприятия действующей власти как источника бед населения, необходимости борьбы с ней и форм этой борьбы. В этих обращениях отчетливо прослеживается мотив политической ненависти и вражды к действующей власти, под которой с лингвистической точки зрения следует понимать выраженное в текстах нетерпимое отношение к определенным людям, вследствие несогласия с их политическими взглядами и деятельностью, создание отрицательного образа дейcтвующей власти, оскорбление представителя действующей власти.
«Представителей российской власти безусловно можно выделить в социальную группу»
При этом ссылка представителей защиты на неправомерное отнесение экспертом Коршиковым представителей действующей власти к социальной группе, в отношении которой возможны преступные действия по мотивам политической ненависти или вражды, представляется суду несостоятельным. Так, в социальную группу можно объединить людей, имеющих общезначимый социальный признак, основанный на их участии в некоей деятельности, связанной системой отношений, которая регулируется формальными или неформальными социальными институтами. <...> И в этом смысле представителей российской власти безусловно можно выделить в социальную группу.
Также экспертом со ссылкой на дословное высказывание Жукова, приведенное в видеороликах, отмечено, что в этих обращениях подсудимого содержатся призывы, представляющие собой с лингвистической точки зрения публично-речевой акт, обращенный к адресату, с целью побудить его выполнить некоторые действия или совокупность действий, осмысляемых как важную часть общественной деятельности, и призывы в рассматриваемой ситуации сводятся к борьбе с действующей властью в России.
Эксперты обоснованно отмечают фразу «С системой нужно жестко и планомерно бороться, нужно хвататься за любую форму протеста». Приведенный призыв «Делайте все, на что способны» не содержит каких-либо ограничений на метод действий – кроме возможностей определенных исполнителей. Таким образом в контексте <...> обосновывает правомерность выводов экспертов, положенных судом в перечень доказательств, подтверждающих вину Жукова.
Верен и вывод экспертов о том, что призывы эти высказаны по мотивам политической ненависти и вражды к представителям действующей в России политической власти.
Это подтверждается объяснением Жукова в видеоролике «Мирная революция возможна – доказательства» о том, что ненасильственное сопротивление и гражданское неповиновение – это форма активного политического протеста, при которой невооруженные граждане используют различные скоординированные действия в качестве достижения своей цели. А также анализ видеозаписи «Митинги. Что дальше», углубляющейся в книги политолога Джина Шарпа о диктатуре демократии «198 форм ненасильственного сопротивления». При этом Жуков повествует об этих видах выборочно, выделяя в том числе различные экономические формы бойкота, включая массовое снятие гражданами из всех основных государственных банков своих вкладов, приводящее к коллапсу; забастовки работников сферы обслуживания; намеренную перегрузку транспортной сети, государственных помещений; предупредительные закупки стратегически важных товаров, а также политическое вмешательство, чрезмерная загрузка административной системы подачей жалоб, петиций, заявлений, постоянное перманентное закидывание государственных органов бюрократической вот этой работой – это все замедляет государство, тратит его ресурсы, истощает его. Данное высказывание, безусловно, свидетельствует об озвучиваемых Жуковым призывах к осуществлению экстремистской деятельности против государства как политико-территориальной суверенной организации публичной власти, <...> олицетворением которой являются представители действующей российской власти».
Образование как квалифицирующий признак
Умысел Жукова обнаруживается и в характеристике данных его устной речи экспертом Колжиковой. В своем заключении она отметила, что устная речь Жукова отличается продуманностью, сохранением единства и последовательности темы.
Изложенное выше указывает на то, что подсудимый действовал осмысленно, последовательно и продуманно. При этом, с учетом специфики получаемого на факультете политологии образования, Жуков, который не отрицал перед судом, что, снимая упомянутые видеоролики, хотел применить полученные знания на практике, безусловно, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел и желал наступления общественно опасных последствий.
Записала и расшифровала корреспондент отдела политики «Ведомостей» Анастасия Корня.