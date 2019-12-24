Суд арестовал высокопоставленных таможенных генералов
Басманный районный суд Москвы во вторник арестовал на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя генерал-майора Алексея Серебро. В их отношении, а также против еще трех сотрудников ФТС СКР возбудил уголовное дело по ст. 285 ч. 3 УК «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до 10 лет лишения свободы). По сообщению информагентств, следователь СКР заявил в суде, что уголовное дело в отношении арестованных, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина и сотрудника ФТС по фамилии Шурыгин было возбуждено 22 декабря. Материалы об аресте этих трех таможенников в Басманный суд во вторник не поступали, по словам источника в правоохранительных органах, после допроса им была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Аресту таможенников предшествовали проведенные в понедельник обыски по местам их работы и жительства, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители информации, а у Кизлыка, по словам следователя, – $600 000, 600 000 евро, дорогие часы и 1 кг золота. Сам Кизлык заявил в Басманном суде о своей невиновности.
Пока в деле, как следует из оглашенных в суде материалов, два эпизода и оба они касаются противоправной замены уголовного наказания за контрабанду валюты и ценностей на административное наказание. Первый эпизод, по словам источника, связан с попыткой провоза в Россию женой российского посла в Кении Дмитрия Максимычева (в оглашенных судьей материалах фигурирует фамилия гражданки Максимычевой, а Кизлык назвал ее женой посла) незадекларированных $50 000 по зеленому коридору. По словам Кизлыка (его цитирует «Интерфакс»), она просто перепутала красный коридор с зеленым и в ее действиях не было умысла. Второй эпизод, по словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, также связан с переквалификацией перемещения валюты через границу на несколько десятков тысяч долларов с уголовной на административную статью.
По словам источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении таможенников возбуждено по информации, полученной в ходе расследования уголовных дел о взятках низовых руководителей отделов Домодедовской и Внуковской таможен. Эти взятки брались с граждан, провозивших незадекларированную валюту и ценности, как раз за переквалификацию уголовных дел в административные. Поэтому в возбужденном СКР уголовном деле есть как показания, так и результаты многомесячных оперативно-розыскных мероприятий управления «М» Службы экономической безопасности ФСБ, подчеркивает собеседник «Ведомостей». В случае если следствию удастся доказать наличие «вертикали», по которой взятки снизу передавались наверх, нельзя исключать и переквалификации дела со статьи о злоупотреблении полномочиями на статью о взятке, говорит он. В СКР и ФТС от комментариев воздержались, получить комментарии МИДа не удалось.