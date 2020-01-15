Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

Мысль не нова: в разное время о приоритете Основного закона страны над международными обязательствами говорили председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (участие России в международных конвенциях не означает делегирования суверенитета, объяснял он в 2015 г. участникам Международного юридического форума) и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин (он предлагал наделить Конституционный суд правом проверки положений международного права и толкования, которое им дают международные суды). А Госдума в том же 2015 году приняла поправки, позволяющие Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия Конституции. Но формально в Основном законе по-прежнему закреплено, что международные договоры являются составной частью правовой системы страны и при возникновении противоречий между законом и международным договором применяется последний.