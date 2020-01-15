Время Дмитрия Медведева: нерешительность, зависимость, стабилизация

Но серьезных реформ так и не было проведено, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. А в 2014 г. экономика России пережила идеальный шторм: падение цен на нефть (со $115,2 за баррель в июне 2014 г. до $45,1 за баррель в январе 2015 г., а в начале 2016 г. – даже до минимума с начала 2000-х гг., $27,5), введение санкций из-за присоединения в России Крыма и ответных российских санкций против западных, девальвация рубля (к концу 2014 г. курс доллара и евро снизился примерно вдвое). Уже в 2014 г. рост экономики замедлился до 0,7%, в то время как в 2013 г. были приемлемые 1,8%, а в 2012 г. – 3,7%, одновременно произошел рекордный отток капитала, а прямые иностранные инвестиции рухнули до минимума за весь постсоветский период. В 2015 г. спад ВВП увеличился до 2,3%, и продолжалась эта ситуация до начала 2016 г.