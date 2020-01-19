Две трети россиян признают наличие в стране политических заключенных
Это следствие дела Голунова и летних московских протестов, говорят эксперты
Почти две трети россиян (63%) считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимум за все время исследований с 2004 г., год назад так считали 50%. Свободным человеком в обществе себя ощущают 68% респондентов (примерно на уровне предыдущих опросов 2014 и 2015 гг.), о личной несвободе говорят 32%.
На конец 2019 г. в списке правозащитного центра «Мемориал» было 63 человека, которых организация признала политзаключенными. Кроме того, 245 человек, по данным «Мемориала», преследуются за религию, а 212 – также по политическим мотивам, но без лишения свободы.
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