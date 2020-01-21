На кого распространится конституционный запрет на второе гражданство
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет занимать государственные и муниципальные должности лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или «иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства». Запрет, как следует из президентского законопроекта о поправках в Конституцию, коснется глав регионов, депутатов Госдумы и сенаторов, членов правительства, руководителей федеральных органов власти и судей. Кроме того, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, запрет следует распространить и на прокуроров. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предлагает идти еще дальше и запретить иметь вид на жительство прокурорам, работникам Следственного комитета, следователям МВД и лицам, которые входят в круг их наследников. Последнее особенно важно, так как в противном случае теоретически можно спокойно уехать за границу, получив разрешение на воссоединение семьи, уточняет депутат.
Частично такой запрет уже зафиксирован в действующем законодательстве: иметь второе гражданство и иностранный вид на жительство запрещено президенту, депутатам Госдумы и законодательных органов власти регионов, членам Совета Федерации и губернаторам, аудиторам Счетной палаты. С 2014 г. все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства, обязаны уведомлять об этом миграционное управление МВД, в противном случае им грозит уголовная ответственность.