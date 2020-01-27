Титов предлагает ограничить сроки изготовления судебных протоколов
К председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов с просьбой проанализировать практику передачи дел в суды апелляционной инстанции и ограничить сроки изготовления протоколов судебного заседания. Об этом говорится в письме уполномоченного на имя Лебедева, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям».
Титов пишет, что, работая с жалобами предпринимателей, столкнулся с проблемой обеспечения принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Это связано с организацией рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) устанавливает сроки апелляционного обжалования и сроки рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции, объясняет уполномоченный. Однако общие сроки нахождения уголовного дела в суде первой инстанции при его подготовке для передачи в апелляцию не урегулированы.