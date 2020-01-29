Число жалоб россиян в Страсбургский суд за последние три года удвоилось

По статистике ЕСПЧ с 2006 г., рекорд россияне установили в 2010 г.: 40 300 жалоб на рассмотрении суда, или 28,9% всех обращений. В 2012 г. ЕСПЧ реформировал систему работы с жалобами, ужесточив процесс их подачи и критерии отсева неправильно оформленных. А российские власти направили в Страсбург команду юристов, которая ускорила процесс сортировки обращений. Цифры пошли на спад, и к 2017 г. количество жалоб из России достигло рекордно низкой цифры – 7750. С тех пор их число неуклонно увеличивалось, и к 2020 г. можно говорить уже о двукратном росте числа обращений по сравнению с 2017 г., в процентном соотношении – наивысший показатель с момента реформы ЕСПЧ. Такие показатели дают понимание, каковы были бы для огромного количества людей последствия возможного выхода России из Совета Европы и, соответственно, из-под юрисдикции ЕСПЧ, отметил в итоговом докладе председатель ЕСПЧ Линос-Александр Сицилианос.