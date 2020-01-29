Число жалоб россиян в Страсбургский суд за последние три года удвоилось
Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), следует из статистического отчета за 2019 г. на сайте суда. На конец 2019 г. на рассмотрении суда всего находилось 59 800 обращений, больше четверти (15 050) приходилось на долю России – рекорд за последние семь лет. В первую тройку с заметным отрывом вошли также Турция (9250 жалоб) и Украина (8850).
По статистике ЕСПЧ с 2006 г., рекорд россияне установили в 2010 г.: 40 300 жалоб на рассмотрении суда, или 28,9% всех обращений. В 2012 г. ЕСПЧ реформировал систему работы с жалобами, ужесточив процесс их подачи и критерии отсева неправильно оформленных. А российские власти направили в Страсбург команду юристов, которая ускорила процесс сортировки обращений. Цифры пошли на спад, и к 2017 г. количество жалоб из России достигло рекордно низкой цифры – 7750. С тех пор их число неуклонно увеличивалось, и к 2020 г. можно говорить уже о двукратном росте числа обращений по сравнению с 2017 г., в процентном соотношении – наивысший показатель с момента реформы ЕСПЧ. Такие показатели дают понимание, каковы были бы для огромного количества людей последствия возможного выхода России из Совета Европы и, соответственно, из-под юрисдикции ЕСПЧ, отметил в итоговом докладе председатель ЕСПЧ Линос-Александр Сицилианос.