Число блокировок информации в сети госорганами выросло за год на 70%

Частичная декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса, преследующей за возбуждение ненависти и вражды в интернете, привела почти к полному отказу от ее применения, в результате сократилось общее количество случаев уголовного преследования в связи с интернет-активностью – в 2019 г. зафиксировано 200 инцидентов против 384 годом ранее. Однако при этом, отмечает адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов, количество приговоров к реальному лишению свободы сократилось совсем не так радикально – с 45 до 38, потому что россиян стали чаще привлекать за оправдание терроризма. Кроме того, напоминает юрист, блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам лишения свободы за твит – еще несколько лет назад такое казалось просто немыслимым. Ширится и практика преследования за неуважение к власти: чаще всего (в 44 из 78 известных к настоящему моменту дел) она используется для преследования критиков президента, среди других пострадавших от неуважения – представители силовых структур и судебной власти, а также губернаторы и местные чиновники, говорится в докладе.