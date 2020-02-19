Россия снова должна акционерам ЮКОСа $50 млрд по решению суда
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Суд удовлетворил жалобу компаний Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd. на промежуточное решение Окружного суда Гааги – тот в апреле 2016 г. отменил решение 2014 г. гаагского международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.
По мнению Окружного суда, международный арбитраж не имел полномочий вести разбирательство об иностранных инвестициях на основе договора к Энергетической хартии: Россия подписала, но не ратифицировала этот документ, а его временное применение возможно лишь в той мере, в какой оно не противоречит российским Конституции, законам или нормам. Российские власти утверждали, что противоречит. С этим доводом согласился Окружной суд Гааги и отменил решение арбитража.
Рассматривать остальные он не посчитал нужным, хотя Россия настаивала также, что заявители не могут считаться в полном смысле иностранными инвесторами (и, следовательно, не подпадают под защиту договора к Энергетической хартии), так как имущество иностранных компаний было оформлено на российских граждан. Более того, их нельзя считать и добросовестными приобретателями имущества – оно было приватизировано с нарушением закона, включая подкуп должностных лиц и взятки красным директорам.
Но теперь апелляционный суд пришел к противоположному выводу. Временное применение договора к Энергетической хартии (в части, касающейся арбитража) не противоречит российскому законодательству – по крайней мере, таких запретов там не обнаружено, говорится в решении, оно опубликовано на сайте суда во вторник. Не подтверждено существование таких запретов и практикой – например, в России до сих пор временно применяется нератифицированное соглашение 1990 г. между СССР и США о морской границе в Беринговом море, хотя по российским же законам оно подлежит обязательной ратификации.
Суд отверг также претензии к статусу заявителей. Договор к Энергетической хартии не исключает из сферы своего действия иностранные компании, принадлежащие гражданам принимающего государства, уверен суд, и, даже если предположить, что нарушения (имеется в виду приватизация активов – руководители компании выплатили красным директорам не менее $613,5 млн) действительно были допущены, это «слишком далеко» от сделок, в силу которых сами заявители приобрели свои акции ЮКОСа, а прямая связь между этими событиями отсутствует.
Российская сторона планирует оспорить решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов, говорится в официальном сообщении Минюста. В Кремле решение голландского апелляционного суда комментировать пока не готовы. «Это какая-то новая информация, я пока ею не владею, поэтому я не могу ее комментировать», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы разочарованы решением апелляционной инстанции», – признался «Ведомостям» Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в международных судах по этому делу.
Кондаков говорит, что Россия обязательно обжалует это решение в установленный трехмесячный срок. Рассмотрение дела верховным судом Нидерландов может занять около полутора лет.
Но независимо от длительности рассмотрения с этого дня решение арбитража вступает в силу, констатирует Кондаков, и это означает, что попытки обратить взыскание на имущество за рубежом могут возобновиться. Он напоминает, что после первоначальной победы в арбитраже акционеры ЮКОСа инициировали аресты российских активов в США, а также в Великобритании и других странах Европы в счет выплаты компенсации. В Великобритании и США судебные процессы о признании арбитражных решений приостановлены, но могут быть снова возобновлены. В других странах иски были поданы, а потом отозваны. Наиболее заметным был успех GML (холдинговая компания, представляющая бывших акционеров ЮКОСа) во Франции, где ей удалось добиться ареста активов на 1 млрд евро – в их числе оказались счета МИА «Россия сегодня» и ФГУП «Госзагрансобственность», задолженность французского спутникового оператора Eutelsat перед ФГУП «Космическая связь», а также акции Eutelsat (более 3%), принадлежащие «Космической связи», и платежи французских компаний Arianespace, Eutelsat и Air France, причитающиеся их российским контрагентам. Из-за угроз со стороны французских судебных приставов, вызванных выигрышем ЮКОСом иска в гаагском -арбитраже, возврат в 2014 г. французской компанией платежей российскому правительству по разорванному контракту на постройку вертолетоносцев типа «Мистраль» происходил в условиях особой секретности и сложным путем.
«Конечно, мы намерены взыскивать выплаты, которые нам присудил арбитражный суд и которые сегодня были подтверждены полностью», – подтвердил представитель истцов из GML Джонатан Хилл. Он называет состоявшееся решение победой верховенства права: «Независимые суды в демократической стране продемонстрировали добросовестность и свершили правосудие».
Говорить о перспективах обжалования этого решения Россией в Верховном суде Нидерландов пока рано, но многие из уже заявленных Россией аргументов могут быть предметом анализа Верховного суда, а поиск доступных к взысканию активов не будет легким, предупреждает адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. Он напоминает, что в России для исполнения решения международного арбитража необходимо, чтобы его признал национальный суд. А тот при вынесении соответствующего решения никоим образом не будет связан позицией суда Нидерландов. До сих пор не было никакой информации, что заявители обращались за исполнением этого иска в России. Зато были предприняты попытки исполнения решений и ареста активов за рубежом, продолжает он. Впрочем, даже два года назад, если судить по публичным источникам, речь шла о небольшом перечне имущества, на которое, по заявлению истцов, они могли обратить взыскание.
В данном случае действует общий принцип: собственность государства защищена иммунитетом от взыскания, если она используется в публичных целях, объясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Также взыскание не может быть обращено на имущество акционерных обществ, даже если они частично или полностью принадлежат Российской Федерации, – они защищены в силу того, что являются собственниками своего имущества, по крайней мере до тех пор, пока не доказано, что определенная компания является «удлиненной рукой государства». А вот разного рода ФГУПы оказываются под ударом, так как они не считаются собственниками имущества, но создаются государством в коммерческих целях, объясняет он. Впрочем, напоминает эксперт, на Украине и в России недавно были созданы опасные прецеденты: украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, компании которого отсудили в Гааге компенсацию за потерю активов в Крыму, удалось добиться в украинском же суде ареста акций дочернего банка Сбербанка – со ссылкой на то, что его контролирует российский государственный Сбербанк. В свою очередь «Татнефть», потерявшая НПЗ в украинском Кременчуге, добилась в российском суде обращения взыскания в счет долга на санаторий им. Семашко в Кисловодске, который является собственностью Украины в России, заключает Рачков.