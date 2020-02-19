Россия снова должна акционерам ЮКОСа $50 млрд по решению суда

В данном случае действует общий принцип: собственность государства защищена иммунитетом от взыскания, если она используется в публичных целях, объясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Также взыскание не может быть обращено на имущество акционерных обществ, даже если они частично или полностью принадлежат Российской Федерации, – они защищены в силу того, что являются собственниками своего имущества, по крайней мере до тех пор, пока не доказано, что определенная компания является «удлиненной рукой государства». А вот разного рода ФГУПы оказываются под ударом, так как они не считаются собственниками имущества, но создаются государством в коммерческих целях, объясняет он. Впрочем, напоминает эксперт, на Украине и в России недавно были созданы опасные прецеденты: украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, компании которого отсудили в Гааге компенсацию за потерю активов в Крыму, удалось добиться в украинском же суде ареста акций дочернего банка Сбербанка – со ссылкой на то, что его контролирует российский государственный Сбербанк. В свою очередь «Татнефть», потерявшая НПЗ в украинском Кременчуге, добилась в российском суде обращения взыскания в счет долга на санаторий им. Семашко в Кисловодске, который является собственностью Украины в России, заключает Рачков.