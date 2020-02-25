Три четверти россиян говорят о необходимости сильной руки в руководстве страны

Сильная рука – стержень нашей политической культуры, запрос на нее указывает на усиливающийся авторитаризм, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости – в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры». Установка на сильного лидера связана с критичным отношением к власти, указывает социолог: «Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию. Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна. Желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию». Правда, это не столько реальный лидер, сколько мифологизированное представление об отце нации, добавляет Гудков: «Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью».