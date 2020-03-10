Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма

Это станет следствием противоречий между разными главами Основного закона
Елена Мухаметшина
Радикально изменить Конституцию предложил тот же Владимир Путин, который ранее говорил о ее неизменности, отмечают эксперты /Андрей Гордеев / Ведомости

Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм. К такому выводу пришли юристы-конституционалисты в исследовании «Деконструкция Конституции» фонда «Либеральная миссия» под редакцией политолога Кирилла Рогова, с которым ознакомились «Ведомости».

Конституция России является «жесткой», т. е. содержит механизм, затрудняющий пересмотр ее основных положений, говорится в докладе. Но большинство поправок вступает в противоречие с неизменяемыми главами 1 и 2, и эти противоречия станут центральной коллизией российского конституционализма. «Если на предыдущем этапе российская Конституция потеряла связь с реальностью, то теперь она потеряет связь внутри себя самой», – полагают эксперты.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.