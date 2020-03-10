Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма
Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм. К такому выводу пришли юристы-конституционалисты в исследовании «Деконструкция Конституции» фонда «Либеральная миссия» под редакцией политолога Кирилла Рогова, с которым ознакомились «Ведомости».
Конституция России является «жесткой», т. е. содержит механизм, затрудняющий пересмотр ее основных положений, говорится в докладе. Но большинство поправок вступает в противоречие с неизменяемыми главами 1 и 2, и эти противоречия станут центральной коллизией российского конституционализма. «Если на предыдущем этапе российская Конституция потеряла связь с реальностью, то теперь она потеряет связь внутри себя самой», – полагают эксперты.