Habeas corpus по-русски

Злоключения Махлоева-младшего начались 26 декабря 2006 г., когда его задержали, а затем арестовали: сотрудники МВД заподозрили в нем одного из участников покушения на и. о. начальника Сунженского РОВД Ису Мержоева, которое произошло в станице Орджоникидзевская двумя месяцами раньше, 31 октября. Одновременно с задержанием самого Масхуда Махлоева в доме его семьи прошел обыск (милиционеры забрали паспорт Махлоева и еще какие-то малозначительные вещи, потом все вернули). 26 апреля 2007 г. следствие прекратило уголовное дело против Масхуда Махлоева из-за отсутствия доказательств его вины, а сам он был освобожден из-под стражи. Однако это не помешало правоохранителям прийти с обыском к Махлоеву еще два раза – впрочем, безрезультатно.