Закон что слышал

Еще одна любопытная деталь. В суды Роман Захаров обращался против трех операторов мобильной связи, абонентом которых он был, поскольку формально именно они стали ответчиками, нарушив установленную законом обязанность соблюдения тайны связи. Участие в этом деле правоохранительных органов было недоказуемо, хотя и очевидно, что операторы по собственной воле этого делать бы не стали. Будучи поставленными под удар, операторы могли признать факты прослушки. Однако они настойчиво доказывали собственную невиновность, продолжая ссылаться на доводы правительства России, в то время как решение ЕСПЧ признало их несостоятельными. Роман Захаров в своем интервью svoboda.ru делится своими предположениями на этот счет: «…надо понимать, что, когда вводилась система СОРМ, операторам выкрутили руки. Не поставишь у себя оборудование СОРМ, позволяющее прослушивать абонента, уйдешь с рынка. И действительно, пара мелких операторов не согласились на эти условия и исчезли, крупные согласились и стали потворствовать этой системе».