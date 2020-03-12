ЕСПЧ по новым правилам
Многие люди ошибочно считают, что смысл решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) только в выплате компенсаций. На самом деле, если грамотно исполнять решения ЕСПЧ, можно добиться серьезных изменений не только в судьбе конкретного человека, но и в гражданской правозащите. В этом проекте мы хотим рассказать, что российские власти уже сделали в этом направлении и что могли бы предпринять, но пока не торопятся. Кроме того, мы поделимся рекомендациями «Мемориала» по защите прав человека на примере реальных историй. Уверены: привлечение общественного внимания к этой теме заставит власти лучше исполнять решения ЕСПЧ, а значит, и кардинально улучшит ситуацию с правами человека в России.
Что происходит, когда ЕСПЧ выносит решение по какому-то делу?
Сначала российские власти выплачивают компенсацию, присужденную ЕСПЧ (тут, как правило, все в порядке). Затем власти должны изучить нарушения, найденные ЕСПЧ, и найти способ их исправления. После того как власти приняли необходимые меры (общие и индивидуальные), они должны отчитаться о них в Комитет министров Совета Европы, отвечающий за контроль над исполнением решений ЕСПЧ. Комитет может принять резолюцию с одобрением или осуждением этих мер, а также направить национальным властям свои рекомендации. Однако это происходит не всегда. В итоге меры, которые принимают власти для исполнения решений ЕСПЧ, часто не совпадают с ожиданиями заявителей, правозащитников и экспертов. Россия приняла ряд рекомендаций ЕСПЧ и Совета Европы, однако тех мер, которые принимаются, как правило, недостаточно для полного исполнения решений Европейского суда. Например, Россия занимает первое место в Европе по количеству тюремного населения, и она же занимает первое место по темпам его сокращения.
На примере тех направлений, которыми занимается правозащитный центр «Мемориал», мы решили показать, какие меры принимают (или не принимают) российские власти для защиты прав граждан и что еще нужно сделать. Для этого мы изучили огромный массив дел, а также доклады российских официальных органов и некоммерческих организаций, опубликованных на сайте Комитета министров. В результате остановились на следующих пяти проблемах:
Пытки, насильственные исчезновения, внесудебные расправы (гарантии предотвращения, эффективность расследования и уголовное преследование виновных, поиск жертв насильственных исчезновений);
Несправедливые уголовные преследования, произвольное лишение свободы;
Условия содержания лиц, лишенных свободы;
Свобода собраний;
Право на уважение частной и семейной жизни.