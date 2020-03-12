ЕСПЧ по новым правилам

Сначала российские власти выплачивают компенсацию, присужденную ЕСПЧ (тут, как правило, все в порядке). Затем власти должны изучить нарушения, найденные ЕСПЧ, и найти способ их исправления. После того как власти приняли необходимые меры (общие и индивидуальные), они должны отчитаться о них в Комитет министров Совета Европы, отвечающий за контроль над исполнением решений ЕСПЧ. Комитет может принять резолюцию с одобрением или осуждением этих мер, а также направить национальным властям свои рекомендации. Однако это происходит не всегда. В итоге меры, которые принимают власти для исполнения решений ЕСПЧ, часто не совпадают с ожиданиями заявителей, правозащитников и экспертов. Россия приняла ряд рекомендаций ЕСПЧ и Совета Европы, однако тех мер, которые принимаются, как правило, недостаточно для полного исполнения решений Европейского суда. Например, Россия занимает первое место в Европе по количеству тюремного населения, и она же занимает первое место по темпам его сокращения.