Большинство россиян не чувствует проблем от западных санкций

Россияне привыкли к санкциям, их влияние для большинства носило опосредованный характер – вроде повышения цен в магазинах или невозможности купить некоторые импортные товары, считает политолог Алексей Макаркин: «Средний класс перешел и на отечественные продукты. И если санкции люди изначально рассматривали как удар по ним, то сейчас они уже приспособились выбирать из отечественных товаров. А более бедные слои населения привыкли к этому еще раньше – уже была и пенсионная реформа, и повышение цен из-за роста НДС. Новых санкций, носящих массовый характер, сейчас нет, а те, что вводятся, не касаются текущей жизни людей». В 2014 г. у Запада была такая логика, что если ввести санкции, то Россия будет миролюбивой, а сейчас получается, что и санкции не страшны, и население хочет договариваться, отмечает эксперт: «Когда ввели санкции, серьезно ударившие по экономике, в стране был общественный подъем – «прорвемся». Сейчас люди хотят улучшения отношений с Западом, но не хотят идти на уступки. При этом произошли события, которые снижают интерес к внешней политике, – в частности, экономическая стагнация заставляет людей думать о внутренней политике и экономике. Приоритеты изменились». Если в 2014 г. казалось, что спад в экономике сменится отскоком, то сейчас на него уже никто не рассчитывает, добавляет Макаркин: «И в этой ситуации люди не хотят заниматься внешнеполитическими вопросами, а думают о внутренних проблемах. А для этого нужно договориться с Западом, выстроить отношения, чтобы во внешней политике была стабильность и внешнеполитический фактор не был препятствием для решения экономических проблем в стране».