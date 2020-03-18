Демонстрант жалуется на политические причины разгона митингов прошлым летом в Москве

В своей жалобе (есть у «Ведомостей») Дубинин утверждает, что его задержание было произвольным и не основывалось на законе, так как применялось в контексте реализации фундаментального права на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний. Он подвергся бесчеловечному обращению со стороны полиции, а власти не исполнили обязательства по проведению эффективного расследования обстоятельств этого дела. Дубинин также считает, что в его случае была нарушена ст. 18 Европейской конвенции по правам человека (ограничение прав по причинам, отличным от официально заявленных). Целью применения к митингующим столь жестких мер было удержать других сторонников оппозиции и общества в целом от участия в публичных акциях и даже от участия в открытой политической дискуссии, подчеркивается в жалобе.