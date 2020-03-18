Демонстрант жалуется на политические причины разгона митингов прошлым летом в Москве
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отправлена жалоба Евгения Дубинина, избитого полицией 27 июля 2019 г. во время акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, об этом «Ведомостям» рассказал координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов. По его словам, это первая жалоба от пострадавшего во время летних протестных акций, но их будет больше: завершена работа над документами еще семи человек. В их числе – московский дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу во время пробежки в районе акции, и велосипедист Андрей Кургин, избитый правоохранителями во время велопробега 3 августа.
Как следует из жалобы Дубинина, который при задержании сопротивления не оказывал, его намеренно ударили головой о борт автобуса для перевозки задержанных. В отделении полиции, где на задержанного составили протокол, он почувствовал себя совсем плохо и ему вызвали «Скорую помощь», сотрудники которой отказались зафиксировать нанесенные Дубинину повреждения, это сделали впоследствии в травмпункте. Поставленный Дубинину специалистом диагноз – «сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной травмы».
Позднее Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал его на 10 000 руб. за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Проверять жалобу самого Дубинина на действия силовиков Следственный комитет отказался. «При таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении вас физической силы являлись правомерными, в связи с чем ваше обращение не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов», – говорилось в ответе руководителя следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве. Тверской суд отказался рассматривать жалобу на бездействие следователей, так как действия полицейских, по его мнению, следовало оспаривать при рассмотрении административного дела.
В своей жалобе (есть у «Ведомостей») Дубинин утверждает, что его задержание было произвольным и не основывалось на законе, так как применялось в контексте реализации фундаментального права на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний. Он подвергся бесчеловечному обращению со стороны полиции, а власти не исполнили обязательства по проведению эффективного расследования обстоятельств этого дела. Дубинин также считает, что в его случае была нарушена ст. 18 Европейской конвенции по правам человека (ограничение прав по причинам, отличным от официально заявленных). Целью применения к митингующим столь жестких мер было удержать других сторонников оппозиции и общества в целом от участия в публичных акциях и даже от участия в открытой политической дискуссии, подчеркивается в жалобе.
Полицейское насилие на акциях протеста и раньше оставалось фактически безнаказанным, отмечает Мухамеджанов. Но по крайней мере до сих пор отказы давались по итогам проверки, а сейчас местные подразделения Следственного комитета просто отказываются их проводить, даже по очевидным фактам. Другой вариант развития событий – пересылка заявлений в другие органы правопорядка. Посыл у всех этих действий один – максимально затруднить процедуру, по итогам которой можно обращаться в ЕСПЧ, поскольку реальное разбирательство по протестным делам давно уже переместилось в Страсбург.
Пресс-служба СКР не ответила на запрос «Ведомостей».
Алексей Глухов из «Апологии протеста» говорит, что за исключением «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко, который получил условный срок за превышение полномочий при разгоне митинга «Стратегии-31» в Санкт-Петербурге еще в 2010 г., не помнит случаев, когда полицейские ответили бы за насилие в отношении участников несанкционированных митингов. Недавно безнаказанность действий силовиков подтвердил лично президент Путин, прокомментировав дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот во время акции протеста летом 2019 г. Она принимала участие в несанкционированной акции, а значит – сама спровоцировала полицейского, объяснил президент. Зато у ЕСПЧ богатая практика по делам такого рода, напоминает Глухов: с точки зрения конвенции задача государства – защитить мирных демонстрантов, в том числе и от полицейских дубинок.