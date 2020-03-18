Счастливый, свободный: памяти Эдуарда Лимонова

Его шестидесятилетие мы праздновали, когда он сидел в тюрьме, окончательного суда еще не было и ему грозило двадцать лет за партизанскую попытку что-то там перевернуть. Мы с Кормильцевым тогда издавали его тюремные книги и ранние стихи. С самым известным в стране политическим заключенным мало кто, кроме нас, хотел связываться. У нас был великий заключенный, голос которого стоило максимально транслировать в мир.