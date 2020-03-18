Какие правила игры государство предложило благотворительному сектору

С государством и без него

Мария Черток, директор благотворительного фонда развития филантропии КАФ:

«Я за то, чтобы государство отвечало за разумное регулирование, а все остальное – это гражданская инициатива. К сожалению, часто происходит так, что именно из-за резких движений со стороны государства хрупкое доверие и другие тонкие материи, которые мы так долго ткем, сразу рвутся. Такой понятный всем пример – закон об иностранных агентах. Поэтому очень уместна в данном случае известная позиция «лишь бы не мешали»: регулировать, а в остальном не мешать.

В 2018 г. КАФ сделал проект «25 лет социальных перемен», где мы смотрели на результаты деятельности сектора. Мы нашли 25 очень крутых фактов о том, что изменилось в жизни, в стране благодаря деятельности некоммерческих организаций, одной из проблем была паллиативная помощь. Понятно, что если мы имеем очень зрелую и продуманную инициативу из гражданского общества, то следующим ее шагом является имплементация и масштабирование на федеральном уровне, и это невозможно сделать, не используя государственные механизмы».



Марина Михайлова, директор центра социальных технологий «Гарант» (Архангельск):

«Мне кажется, ключевая вещь, чтобы инициатива росла снизу. Она сначала зреет, а потом, если в этом есть необходимость, принимаются документы или рекомендации, которые позволяют что-то регулировать».



Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»:

«Когда мы говорим о государстве, есть одна вещь, которую мы никогда не произносим вслух, но признать это надо. Мы говорим о конкретных людях, которые в данный момент олицетворяют для нас государство. И рассуждаем, хотим мы брать у государства (читай: у этих людей) деньги или не хотим, или у этого государства не хотим, а у другого бы взяли. Это все время витает в воздухе, и мне кажется, что от этого нужно очиститься. Потому что государство – это структура. И идеально было бы говорить о том, что государство может сделать для развития благотворительности как структура, а не как конкретные представители власти».