Как технологии расширяют возможности благотворительности

Валидация фондов и верификация фондов, правда, важны. Но это совершенно точно не является статичным процессом, когда кто-то попал в какой-то список и все, ура – этой организации можно доверять, и это навсегда. Понимая это, мы одними из первых запустили повторный аудит некоммерческих организаций. Мы договаривались с ними о взаимодействии и выясняли, насколько у нас общие ценности, близок ли нам формат их работы, насколько она эффективна в нашем понимании. Но проходит пять, шесть или больше лет. За это время ситуация может измениться. И, возможно, уже ориентиры у организации другие, команда сменилась, вообще что-то идет не так. Или наоборот. Мы часто узнаем и о прорывах в работе некоторых некоммерческих организаций, которые вывели, например, свои региональные инициативы на федеральный уровень так, чтобы на это обратило внимание государство и поддержало это. Конкретно у нас такой свежий опыт есть: с организацией «Солнечный город» из Новосибирска, которая пытается сделать так, чтобы тема больничных нянь больше не нуждалась в частном финансировании, а чтобы это было закреплено на уровне работы лечебных учреждений.