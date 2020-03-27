Верховный суд усомнился в квалификации председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой
Судья Верховного суда Владимир Кулябин отказал председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в передаче на рассмотрение Верховного суда жалобы на частное определение, вынесенное в ее адрес Вторым кассационным судом. В постановлении (опубликовано 24 марта на сайте суда) говорится, что недостаточный уровень организации работы Московского городского суда, направленной на повышение ее качества, влечет случаи систематического нарушения требований уголовно-процессуального закона при отправлении московскими судами правосудия. В частности, в постановлении отмечено, что с 2017 по 2019 г. из 72 судей, включенных в план повышения квалификации Мосгорсуда, 19 судей курсы повышения квалификации не проходили. Сама председатель Мосгорсуда Егорова в мероприятиях по повышению квалификации участия также не принимала.
В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции посчитал, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Он отменил решение о продлении ареста троим фигурантам дела о хищении в банке «Российский кредит». Жалобу подавал один из подсудимых – инженер ОАО «ИКМА» Игорь Швец, который был поручителем по не возвращенным банку кредитам на сумму 700 млн руб. Все трое были арестованы еще в 2018 г.
Кассационная инстанция тогда обратила внимание, что решения о продлении ареста носили коллективный характер и были вынесены без индивидуального исследования обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного решения в отношении каждого из обвиняемых. Суд вынес в адрес Егоровой частное определение, в котором был «поставлен вопрос о принятии ею мер, направленных на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами г. Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность».
Егорова, как следует из постановления судьи Верховного суда, это определение обжаловала. Она считает, что у кассационной инстанции не было законных оснований для частного определения – в частности, она не подвергла сомнению и не стала пересматривать по существу решения судов первой и апелляционной инстанции о продлении меры пресечения. Претензии были связаны исключительно с редакционным, стилистическим изложением постановлений судов, а это не может быть квалифицировано как принятие решения, умаляющего авторитет судебной власти. Возложение же на председателя Мосгорсуда обязанности принять меры для предупреждения нарушений предполагает незаконное вмешательство в деятельность судов по разрешению конкретных дел, что является нарушением конституционного принципа о недопустимости вмешательства в отправление правосудия, настаивает Егорова.
Верховный суд с ней не согласился. Судами первой и апелляционной инстанций было допущено грубое нарушение закона, которое могло повлиять на законность и обоснованность вынесенного решения. Такие нарушения не могут быть отнесены лишь к формальным основаниям, сводящимся к редакционному и стилистическому изложению судебного решения, настаивает судья Кулябин. «Напротив, именно их соблюдение федеральными судами, не формальное, а фактическое, выступает средством правовой защиты лица от произвольного вмешательства со стороны государства, его права на свободу, гарантированного Конституцией Российской Федерации, а также статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Невыполнение таких требований судами всех уровней влечет за собой не только нарушение прав и законных интересов конкретного лица, но и умаляет авторитет судебной власти, подрывает доверие граждан и всего общества к суду», – написал Кулябин.
Судья Верховного суда делает вывод об упущениях руководства Мосгорсуда в осуществлении работы по повышению квалификации судей, изучению и обобщению судебной практики, а также по учету сведений о квалификации судей при подготовке представлений для квалификационной аттестации судей.
Пресс-служба Мосгорсуда оставила постановление судьи Кулябина без комментариев.
Впрочем, недавно Ольге Егоровой уже пришлось отвечать на вопросы о «конвейерном правосудии»: прокомментировать определение Второй кассации ее попросил на заседании Мосгордумы депутат Максим Круглов. Тогда Егорова сослалась на изменения в законодательстве, которые оставили ее без полномочий: судьи выносят решения, но она им не указ.
На самом деле она даже не возражала на обвинение в «конвейерном правосудии», а лишь сказала, что кассационный суд также оставил решение об аресте в силе, вспоминает Круглов. Но, напоминает он, Егорова – бессменный председатель Мосгорсуда, и именно ей он обязан репутацией «Мосгорштампа» – всем хорошо известно, что там практически не пересматривают принятые нижестоящими судами решения. Возможно, такая практика «штамповки» дел действительно перестала устраивать федеральные власти, рассуждает депутат.