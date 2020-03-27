Верховный суд усомнился в квалификации председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой

Верховный суд с ней не согласился. Судами первой и апелляционной инстанций было допущено грубое нарушение закона, которое могло повлиять на законность и обоснованность вынесенного решения. Такие нарушения не могут быть отнесены лишь к формальным основаниям, сводящимся к редакционному и стилистическому изложению судебного решения, настаивает судья Кулябин. «Напротив, именно их соблюдение федеральными судами, не формальное, а фактическое, выступает средством правовой защиты лица от произвольного вмешательства со стороны государства, его права на свободу, гарантированного Конституцией Российской Федерации, а также статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Невыполнение таких требований судами всех уровней влечет за собой не только нарушение прав и законных интересов конкретного лица, но и умаляет авторитет судебной власти, подрывает доверие граждан и всего общества к суду», – написал Кулябин.