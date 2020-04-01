Расследование уголовных дел тормозится из-за коронавируса
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве из-за распространения коронавируса прекратило прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми подчиненных ему следственных изоляторов, сообщила пресс-служба УФСИН. Всех новых заключенных будут направлять в СИЗО-7 в Капотне. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Кроме того, запрещается допуск в СИЗО адвокатов и других посетителей, а также приостанавливается прием посылок и передач. Кроме того, с 31 марта сотрудники следственных изоляторов переведены на двухнедельный график работы: заступившие на смену работники будут оставаться на службе в течение 14 дней.
Вице-президент адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант рассказал, что до сегодняшнего дня у адвокатов не возникало принципиальных проблем с допуском к подзащитным, хотя свидания с родственниками отменили еще некоторое время назад. Правда, встречи с адвокатами перенесли в помещение для свиданий – там можно общаться только через стеклянную перегородку, а о встрече в следственной комнате надо было писать специальное заявление и приходить на нее в маске, бахилах и перчатках. Новая вводная поступила 31 марта днем – из нее следует, что теперь в СИЗО не пустят никого. По идее, и следователей тоже, хотя прямо в объявлении ФСИН об этом не сказано, говорит Клювгант.
Что касается срочных следственных действий, то процессуальное законодательство предусматривает возможность продления срока содержания под стражей при обстоятельствах, исключающих возможность его доставления в суд, напоминает Клювгант. И уже были случаи, когда обвиняемых не доставляли в суд и даже для участия по видеоконференцсвязи. Однако как будет развиваться подобная практика сейчас, никто не знает: четкого правового регулирования просто не существует. Вопросов пока больше, чем ответов, признается Клювгант – в частности, оказался подвешенным вопрос о течении сроков. «Это следствие можно приостановить, а течение срока содержания под стражей – нет. И по истечении такого срока подозреваемый должен быть отпущен», – напоминает адвокат. Он отмечает, что законодатель довольно оперативно решил вопрос с ужесточением наказания за нарушение режима самоизоляциии, однако это далеко не единственный вопрос, который требует оперативного решения.
По словам адвоката по уголовным делам Андрея Андрусенко, кроме СИЗО-7 по состоянию на 31 марта еще не заморожены следственные действия в двух СИЗО федерального подчинения, в одних из которых он сам участвует и получил соответствующее извещение следователей. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, это «Лефортово» и часть СИЗО «Матросская тишина», где содержатся подследственные по многим громким делам. Причем в СИЗО «Лефортово» следственные действия проходили в контактной форме, хоть и с использованием средств индивидуальной защиты, говорит собеседник «Ведомостей». По словам Андрусенко, как действовать адвокатам в условиях новых запретов на покидание дома, в Москве разъяснений нет, и в их отсутствие по стечению обстоятельств могут возникнуть злоупотребления – ко всем вновь задержанным могут быть допущены лишь адвокаты по назначению.
30 марта Федеральная палата адвокатов обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением обеспечить беспрепятственное передвижение адвокатов в условиях ограничений на перемещения граждан, которые введены его указом. Президент ФПА Юрий Пилипенко просит добавить адвокатские образования в перечень органов, на которые не распространяются ограничения. Аналогичное обращение ушло и от московской палаты. По словам Клювганта, ему пока не известно о том, что на эти обращения последовала какая-то реакция. Но и серьезных препятствий для перемещения у столичных адвокатов пока тоже не возникало, отмечает он.
Представитель СКР от комментариев воздержался. Ранее, 30 марта, председатель СКР Александр Бастрыкин, как сообщила представитель СКР, распорядился до 6 апреля отправить домой на самоизоляцию служащих в СКР женщин, в том числе для контроля за самоизоляцией мужчин, и передать при необходимости дела, которые расследуют женщины, мужчинам. По словам источника в следственных органах, весьма вероятно, что с закрытием СИЗО прекращаются и следственные действия там, а значит, значительно уменьшится объем следственных действий вообще. По словам бывшего сотрудника центрального аппарата МВД, очевидные сложности возникают и с проведением таких оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), как наружное наблюдение, проведение выемок и получение объяснений. При этом значительная часть оперативников МВД не имеет доступа к бесконтактным техническим средствам проведения ОРМ.