Расследование уголовных дел тормозится из-за коронавируса

Что касается срочных следственных действий, то процессуальное законодательство предусматривает возможность продления срока содержания под стражей при обстоятельствах, исключающих возможность его доставления в суд, напоминает Клювгант. И уже были случаи, когда обвиняемых не доставляли в суд и даже для участия по видеоконференцсвязи. Однако как будет развиваться подобная практика сейчас, никто не знает: четкого правового регулирования просто не существует. Вопросов пока больше, чем ответов, признается Клювгант – в частности, оказался подвешенным вопрос о течении сроков. «Это следствие можно приостановить, а течение срока содержания под стражей – нет. И по истечении такого срока подозреваемый должен быть отпущен», – напоминает адвокат. Он отмечает, что законодатель довольно оперативно решил вопрос с ужесточением наказания за нарушение режима самоизоляциии, однако это далеко не единственный вопрос, который требует оперативного решения.