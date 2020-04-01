Какой будет корпоративная благотворительность в ближайшие пять лет

Как компании и фонды участвуют в борьбе с распространением COVID-19

«Севергрупп»

Психологи благотворительного фонда «Северстали» «Дорога к дому» запустили в Череповце телефон доверия, по которому череповчане могут получить психологическую помощь и узнать достоверную информацию о коронавирусе (консультанты фонда участвуют в заседаниях городской комиссии по вопросам биологической и химической безопасности). С 1 апреля открыта запись на личные консультации к психологам и юристам фонда (скайп и другие варианты видеосвязи) для всех горожан (а не только тех, кто в трудной жизненной ситуации). Организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости (материальная помощь) благополучателям фонда – семьям с детьми.

IT-холдинг TalentTech в составе «Севергрупп» вместе с онлайн-университетами «Нетология», Edmarket и FL.ru бесплатно проводят онлайн-конференции «Как перевести компанию на удаленную работу». Кроме того, команда экспертов компаний запустила спецпроект «Наудаленку.ру», в котором собраны полезные материалы, инструменты и чек-листы для организации дистанционной работы.

Онлайн-школа «Фоксфорд», которая входит в IT-холдинг TalentTech, открыла бесплатный доступ к своим курсам школьной программы, которыми сейчас пользуются школьники по всей России.

Philip Morris

Стала финансовым партнером акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе на социальной платформе фонда «Росконгресс» и фонда «Инносоциум», запущенной Общероссийским народным фронтом при поддержке ряда общественных организаций и ПАО «Ростелеком».

МТС

Предоставила абонентам возможность принимать входящие вызовы, даже если номер заблокирован, а также смотреть МТС ТВ и пользоваться домашним интернетом, даже если закончились деньги на счете.

Сделала бесплатными вызовы на горячую линию «Ростуризма», горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, ситуационный центр МИДа и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам.

Предоставила возможность школьникам готовиться к государственным экзаменам и практиковать английский язык в мини-группах бесплатно в сервисе онлайн-обучения Smart University. Совместно с ГИТИСом проводит в онлайне образовательные мероприятия и вступительные экзамены для абитуриентов из регионов.

Организовала специальные курсы для старшего поколения, которые помогут в короткие сроки освоить навыки получения медицинских консультаций в онлайн-формате, научат заказывать доставку продуктов и обращаться в государственные органы, не выходя из дома.

Участвует в глобальном проекте Folding@Home, который занимается поиском лекарства от COVID-19, предоставляя облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса.

«Норникель»

Для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах в регионах своего присутствия компания выделила благотворительную помощь на сумму более 200 млн руб. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов ИВЛ.

ООО «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля», которое эксплуатирует ВОЛС в Норильском промышленном районе) бесплатно расширило для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности.

