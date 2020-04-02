Суды начали продлевать аресты заочно

Московские суды начали рассматривать ходатайства следствия о продлении мер пресечения без участия обвиняемых. Об этом «Ведомостям» рассказали сразу несколько адвокатов и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев, исключающих возможность его доставления в суд, напомнила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Сейчас это связано с эпидемиологической обстановкой в Москве. При этом участие защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным, напомнила она. Невозможность доставления в суд подтверждается документом от следственного изолятора.