Состав преступления: гражданин

Статья 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу мирных собраний и объединений) соседствует со статьей 10, предоставляющей право свободно выражать свое мнение. В таком соседстве есть глубокий смысл. Невзирая на полное проникновение интернета и цифровых технологий в нашу жизнь, важность и значимость собраний людей «по старинке», в офлайне – на площадях, в вузах, партиях, в подъездах и рюмочных – остается огромной. Комфорт принес с собой разобщение и одиночество. Скольких жильцов вашего подъезда вы знаете лично? А скольких из дома? Района? Закономерно, что право на свободное и живое общение растет в цене. Но тем выше его опасность для тех, против кого такие собрания могут быть затеяны. Власть поняла это очень хорошо и, в отличие от времен Ежова и Берии, за анекдот или открытую критику больше не раздает «десятки» и «четвертаки». Говорить и писать в интернете дозволяется многое, про Путина – вообще что угодно. Но стоит выйти хотя бы в одиночный пикет – и увидите реакцию правоохранителей, подобную реакции фагоцитов и нейтрофилов на бактерию сибирской язвы, попавшую в кровоток. Впрочем, в последнее время государство с удовольствием закручивает гайки и в сфере интернет-коммуникаций. Раз начавши, сложно остановиться.