Как жертвовали до революции

Пезаровиус, желавший помочь армии, обязался треть своего заработка до окончания войны жертвовать в пользу раненых. Но на этом не остановился – он придумал издавать газету, сборы от подписки на которую также рассчитывал пускать на указанные цели. Своих средств для осуществления задуманного Пезаровиусу явно не хватало. Как и в случае со многими другими стартапами, сработало правило 3F – friends, family and fools (друзья, семья и дураки, или «наивные», как часто называют себя сами инвесторы). С семьей и друзьями как-то не заладилось, зато нашелся склонный к новаторским начинаниям владелец типографии – Александр Иванович Плюшар, который согласился бесплатно издать первый выпуск «Русского инвалида», оговорившись при этом: «По мере того как будут появляться подписчики, мы станем печатать газету. А если через месяц их не прибудет, закроем лавочку, и дело с концом».