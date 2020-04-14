Особенности национальной благотворительности

Как показал рейтинг, полнота и доступность информации о благотворительных НКО оставляет желать лучшего. Лишь 10(!) из 213 фандрайзинговых НКО опубликовали на своих сайтах все возможные для такого рода организаций формы отчетности за 2018 г.: финансовую и нефинансовую отчетность по собственной форме, все или некоторые формы отчетности в Минюст РФ, а также бухгалтерскую отчетность. При этом нефинансовую отчетность (не важно, какого качества) за 2018 г. опубликовали менее половины участников рейтинга, а годовые нефинансовые отчеты, сколько-нибудь полно раскрывающие информацию о деятельности НКО, всего 34% организаций. Хуже всего обстоит дело с публикацией бухгалтерской отчетности – полные аудированные годовые отчеты за 2018 г. опубликовала лишь каждая 10-я фандрайзинговая НКО. И, похоже, это зачастую осознанная позиция. В рамках проведенных перед началом составления рейтинга дискуссий приходилось выслушивать сентенции типа: «Жертвователю не интересно знать, кому он переводит деньги, по статистике, он почти всегда делает пожертвование импульсивно, под воздействием настроения».