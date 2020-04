Российская филантропия в международном контексте

Тем не менее институциональная структура и уровень вовлеченности населения в благотворительность в большой мере зависят от социальных и культурных особенностей общества. Например, по данным КАФ, в странах Северной Европы в среднем в благотворительности участвует заметно большая часть населения, чем в Южной. Также, по данным Centre d'Etude et de Recherche sur la Philanthropie (CERPhi) и Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE), среднее отношение расходов благотворительных организаций к ВВП в 19 странах ЕС сопоставимо с аналогичным показателем в США (0,45%). Однако масштабы частной благотворительности в Старом и Новом Свете несопоставимы. Так, в США совокупный ежегодный объем частных пожертвований составляет порядка 1,5% ВВП, тогда как в отобранных для сопоставления европейских странах – всего порядка 0,2% ВВП.