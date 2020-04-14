Российская филантропия в международном контексте

Российская филантропия в международном контекстеОбъем расходов на благотворительность в России вдвое меньше, чем в европейских странах
По масштабам благотворительности Россия уже сейчас сопоставима со странами, являющимися традиционными лидерами в мировой филантропии. Так, по оценкам Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково», по итогам 2016 г. объем совокупных расходов на благотворительность, как организованную, так и неорганизованную, в России по ППС составил примерно половину аналогичного показателя в Великобритании (около $5,5–6,5 млрд и $13 млрд соответственно).
Однако потенциал развития сектора по-прежнему далеко не исчерпан. По мнению экспертов российского подразделения международного фонда Charities Aid Foundation (CAF, КАФ), ключевым фактором роста филантропии в России является «увеличение количества частных пожертвований и активности граждан». По данным ежегодного международного обзора, публикуемого CAF, доля россиян, жертвующих деньги на благотворительность, составляет 21%, что, к слову, сопоставимо с показателями бывших союзных республик и стран соцлагеря. Для сравнения: в Великобритании этот показатель составил 68%, в Германии – 55%, а в США – 61%. Стоит отметить, что речь идет о доле опрошенных, сделавших денежное пожертвование в течение последнего месяца. По данным КАФ, доля россиян, сделавших хотя бы одно денежное пожертвование в течение года, значительно выше – 53% (из них благотворительным организациям – 42%).
Несомненно, абсолютные масштабы благотворительности определяются также масштабами экономики – так, расходы благотворительных организаций в Германии (17 млрд евро) составляют примерно треть совокупных расходов такого рода в ЕС.
Тем не менее институциональная структура и уровень вовлеченности населения в благотворительность в большой мере зависят от социальных и культурных особенностей общества. Например, по данным КАФ, в странах Северной Европы в среднем в благотворительности участвует заметно большая часть населения, чем в Южной. Также, по данным Centre d'Etude et de Recherche sur la Philanthropie (CERPhi) и Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE), среднее отношение расходов благотворительных организаций к ВВП в 19 странах ЕС сопоставимо с аналогичным показателем в США (0,45%). Однако масштабы частной благотворительности в Старом и Новом Свете несопоставимы. Так, в США совокупный ежегодный объем частных пожертвований составляет порядка 1,5% ВВП, тогда как в отобранных для сопоставления европейских странах – всего порядка 0,2% ВВП.
В то же время благотворительные НКО занимают в американской филантропии более скромное место по сравнению со странами ЕС: по данным исследования Giving USA, в 2018 г. расходы НКО составили всего 18% совокупных расходов на благотворительность в США, тогда как доля прямых частных благотворительных пожертвований превысила 68% ($292 млрд). А вот в Германии, как и в ЕС в целом, благотворительные фонды играют первую скрипку, причем этот сектор здесь отличает высокая концентрация: так, активы крупнейшего Фонда Роберта Боша составляют около 7% совокупных активов благотворительных организаций в стране.
Рейтинги и доверие к НКО
Российская культура благотворительности только формируется, тем не менее уже сейчас очевидно, что НКО имеют в создании инфраструктуры российской благотворительности уникальное значение. Лучшие фандрайзинговые НКО выполняют функцию посредника, с одной стороны, увеличивающего эффективность массовых пожертвований, а с другой – снижающих риски массовых благотворителей. Исследование КАФ называет низкое доверие к профессиональной благотворительности и благотворительным НКО одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие филантропии в России.
Одним из инструментов, способствующих росту доверия, как раз являются рейтинги. И в этой сфере Россия также может ориентироваться на международный опыт. Наиболее развитая система рейтингования благотворительных организаций сформировалась в США и Канаде – здесь публикуется сразу три влиятельных рейтинга такого рода (Charity Navigator, Charity Watchdog, MoneySence).
Зарубежные рейтинги опираются на чрезвычайно развитую систему публичной обязательной отчетности благотворительных организаций, которая возникла благодаря особенностям налогового законодательства в США и Канаде, предусматривающего существенные налоговые льготы как для жертвователей, так и для самих благотворительных НКО.
Так, рейтинговая оценка надежности и партнерского потенциала НКО, которую публикует Charity Navigator, наиболее влиятельный информационный ресурс о благотворительных организациях в США, базируется не только на детальных финансовых показателях (например, стоимость фандрайзинга), но и на анализе их системы локальных нормативных актов и процедур управления. Именно поэтому с точки зрения прозрачности и стандартов раскрытия информации российские благотворительные НКО – а значит, и российские рейтинги благотворительных организаций – находятся в самом начале пути.