Почему США не справляются с эпидемией COVID-19

Редфилд – далеко не самый харизматичный чиновник в администрации Трампа, отмечает The New York Times (NYT). Часто его речи звучат утомительно и переполнены профессиональными терминами. Он не любит публичные выступления, не склонен к скоропалительным решениям, предпочитает работать вдумчиво, неторопливо и методично. Когда на слушаниях парламентарии стали требовать от него ответа, сколько денег он считает необходимым вложить в здравоохранение для борьбы с эпидемией COVID-19, Редфилд впал в некоторый ступор и сказал: «Я подумаю и отвечу позже». А получив вопрос, кто именно из чиновников несет ответственность за производство тестов на вирус в достаточном количестве, он так растерянно озирался, что присутствовавший на слушаниях коллега пришел на помощь, правда, тоже не назвав имена: «Система оказалась не готова <...> Да, это провал». По данным Университета Хопкинса, на 13 апреля в США заболели 558 999 человек, умерли – 22 154.