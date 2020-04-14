Почему США не справляются с эпидемией COVID-19

Почему США не справляются с эпидемией COVID-19Уже 15 лет сокращаются расходы бюджета на готовность здравоохранения к ЧС
«Америка не готова к эпидемии», «Коронавирус вскрыл слабые места в системе здравоохранения США» – с такими и похожими по смыслу заголовками вышли статьи в Forbes, The Washington Post, Harvard Business Review, Vox и других американских СМИ.
В 20 штатах не хватит мест в отделениях интенсивной терапии (нужно будет дополнительно 9000 мест), а минимум в семи штатах – обычных коек в госпиталях (почти 16 000 в совокупности) уже в ближайшие недели. Дефицит ИВЛ составит 16 524 штуки. Такой прогноз сделал для правительства Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья, проанализировав данные по состоянию на 6 апреля.
Штаты и отдельные города уже выпрашивают аппараты ИВЛ, маски и халаты у федеральных властей и бизнеса. Мэр Нью-Йорка обратился через Twitter к Илону Маску и получил 1255 приборов. Правда, не ИВЛ стоимостью $50 000, а БИПАП по $800, которые используются при апноэ и не могут помочь тяжелобольным.
Неторопливый Редфилд
В этом веке Америка не раз сталкивалась с эпидемиями. В январе 2009 г. Барак Обама стал президентом, и через несколько месяцев в стране обнаружился больной свиным гриппом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые занимаются борьбой с эпидемией, всего было зарегистрировано 60,8 млн случаев заболевания, 274 304 госпитализаций и 12 469 смертей от болезни. В 2014 г. до США добралась лихорадка Эбола. К счастью, дело ограничилось четырьмя случаями. В 2016 г. CDC отчиталось о 41 680 заражениях вирусом Зика (в основном в Пуэрто-Рико), включая более 2000 беременных женщин. Опасность вируса в том, что в 13% случаев он вызывает микроцефалию у плода.
CDC – федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 г. в Атланте для борьбы с малярией. В агентстве работало всего 400 человек, бюджет составлял $10 млн. На эти деньги CDC вело агитацию и организовывало по всей стране обработку против комаров. Со временем оно забирало под себя все новые полномочия, а из минздрава ему передавали один департамент за другим. Например, во время вспышки гонконгского гриппа в 1957 г. CDC получило бывший министерский департамент по контролю за венерологическими инфекциями. В 1960 г. та же история произошла с департаментом борьбы с туберкулезом. Сейчас CDC – агентство с 10 000 сотрудников, бюджет которого в последние пять лет колебался между $7,2 млрд и $7,7 млрд. Возглавляет его 68-летний ученый-вирусолог Роберт Редфилд.
Редфилд – далеко не самый харизматичный чиновник в администрации Трампа, отмечает The New York Times (NYT). Часто его речи звучат утомительно и переполнены профессиональными терминами. Он не любит публичные выступления, не склонен к скоропалительным решениям, предпочитает работать вдумчиво, неторопливо и методично. Когда на слушаниях парламентарии стали требовать от него ответа, сколько денег он считает необходимым вложить в здравоохранение для борьбы с эпидемией COVID-19, Редфилд впал в некоторый ступор и сказал: «Я подумаю и отвечу позже». А получив вопрос, кто именно из чиновников несет ответственность за производство тестов на вирус в достаточном количестве, он так растерянно озирался, что присутствовавший на слушаниях коллега пришел на помощь, правда, тоже не назвав имена: «Система оказалась не готова <...> Да, это провал». По данным Университета Хопкинса, на 13 апреля в США заболели 558 999 человек, умерли – 22 154.