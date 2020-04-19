Десять стран ограничили права человека из-за коронавируса

Трудно сказать, почему столько стран проинформировали Совет Европы о вводимых ограничениях, ведь властям было бы проще обосновать ограничения прав в период пандемии на основании официального уведомления» - говорит юрист «Комитета против пыток» Екатерина Ванслова. «С другой стороны, большинство прав могут быть ограничены сами по себе, без введения чрезвычайной ситуации. Конвенция позволяет это сделать применительно к пандемии - например, «в целях национальной безопасности». Наконец, подавляющее большинство государств вообще ни разу не отступали от своих конвенционных обязательств по данной процедуре». Если страна не уведомляет Совет Европы об отступлении от соблюдения прав , но де-факто вводит ограничительные режимы, то впоследствии власти такой страны не смогут обосновать нарушения прав отсылкой на соответствующую процедуру, говорит она. В случае поступления жалоб на вводимые ограничения Европейский суд будет рассматривать каждый случай отдельно и изучать, были ли такие ограничения оправданными — то есть были ли они законными, обоснованными, пропорциональными, необходимыми и т.д., объясняет она: «Тут все будет зависеть от конкретного дела, априори режим самоизоляции прав и свобод не нарушает. Тем не менее, как показывает практика, самые серьезные угрозы правам человека возникают именно в чрезвычайных ситуациях».