Докажет ли Швеция бессмысленность карантинов

Противники карантина сравнивают Швецию с Италией и Францией, где, несмотря на жесткие меры, смертность от COVID-19 за время эпидемии выше 40 и 30 человек на 100 000 населения соответственно. В Швеции – около 15. Приверженцы карантина кивают на соседние Финляндию и Норвегию, где этот показатель 2,6 и 3,4 соответственно. Они добавляют, что по летальности от COVID-19 (отношение умершие/заболевшие) Швеция с 11,5% догоняет Италию с ее 13%. На это противники парируют, что шведы проводят тестов мало и в основном среди людей с явными симптомами заболевания. Но сейчас, мол, они введут массовое тестирование, включат в статистику людей с легким или бессимптомным течением болезни и летальность резко упадет.