Докажет ли Швеция бессмысленность карантинов

Докажет ли Швеция бессмысленность карантиновСтрана не ввела запретов для граждан и бизнеса во время эпидемии COVID-19
Швеция стала предметом жарких споров между сторонниками и противниками карантина. Страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний. Теперь мир с интересом смотрит на нее как на контрольную группу при медицинских испытаниях.
Противники карантина сравнивают Швецию с Италией и Францией, где, несмотря на жесткие меры, смертность от COVID-19 за время эпидемии выше 40 и 30 человек на 100 000 населения соответственно. В Швеции – около 15. Приверженцы карантина кивают на соседние Финляндию и Норвегию, где этот показатель 2,6 и 3,4 соответственно. Они добавляют, что по летальности от COVID-19 (отношение умершие/заболевшие) Швеция с 11,5% догоняет Италию с ее 13%. На это противники парируют, что шведы проводят тестов мало и в основном среди людей с явными симптомами заболевания. Но сейчас, мол, они введут массовое тестирование, включат в статистику людей с легким или бессимптомным течением болезни и летальность резко упадет.
Пока в Швеции проведено около 75 000 тестов, или 7,4 на 1000 жителей. 17 апреля страна объявила, что станет проверять 50 000–100 000 человек в неделю. В Норвегии проводится около 26 тестов на 1000 жителей, в Дании – 16, в Италии – 19. Но, например, в той же Франции с высокими показателями летальности и смертности от COVID-19 – 5, а в Финляндии с ее скромными показателями – менее 10.
«Правда заключается в том, что Швеция по смертности [от COVID-19] находится где-то на среднем уровне в Европе, что само по себе интересно. Да, мы выделяемся той политикой, которую проводим, но не ее результатами», – считает старший научный сотрудник американского Института Катона швед Йохан Норберг.
«По нашим математическим моделям выходит, что Стокгольм уже в мае сможет достичь «стадного иммунитета» (т. е. попытка выработать коллективный иммунитет, позволив заразиться людям, у которых болезнь протекает легко. – «Ведомости)», – заявил 19 апреля человек, который отвечает за борьбу страны с распространением коронавирусной инфекции, – главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Правда, еще 6 марта он утверждал, что эпидемия в стране уже достигла своего пика: тогда число инфицированных составляло всего 94 человека. Через несколько дней признал, что погорячился, но снова обещал пик через несколько дней. 22 марта, выступая на телевидении, он уже говорил, что вспышка утихнет разве что в мае, но вернется осенью: «И тогда будет важно, сколько населения успело переболеть».