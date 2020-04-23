Адвокаты обвиняют суды в пренебрежении к процедурам

С 18 марта российские суды в связи с эпидемией работают в особом режиме – рассматривают только неотложные дела, а доступ туда ограничен. Однако какие-то необходимые процессуальные действия им все-таки приходится совершать, говорит первый вице-президент адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев, – например, откладывать заседания. При этом коммуникация адвокатов с судами часто просто отсутствует: в электронных базах данных нет, телефоны не отвечают, а приехавших (часто – общественным транспортом и с риском для здоровья) защитников часто даже не пускают в суд и просто выносят им бумаги. Хотя на самом деле можно было бы просто обзвонить участников процесса.