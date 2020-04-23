Адвокаты обвиняют суды в пренебрежении к процедурам

Адвокаты обвиняют суды в пренебрежении к процедурамИх все чаще игнорируют из-за «особых обстоятельств» в связи с эпидемией
Адвокаты пожаловались председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на информационную закрытость судов и «упрощенный подход» к соблюдению принципов и гарантий справедливого правосудия. «Адвокаты фиксируют все большее количество ненадлежащих или несвоевременных уведомлений участников процесса, нарушение отдельных процессуальных сроков, – говорится в письме Федеральной палаты адвокатов (ФПА), которое было отправлено на имя председателя Верховного суда (копия документа есть у «Ведомостей»). – Нередки случаи нарушения принципа непосредственности осуществления правосудия, когда решения о продлении срока содержания под стражей со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства выносятся без участия подследственных». Адвокаты просят Лебедева обратить внимание председателей судов и судей на недопустимость игнорирования процессуальных прав и гарантий участников судопроизводства, даже со ссылкой на особые обстоятельства.
С 18 марта российские суды в связи с эпидемией работают в особом режиме – рассматривают только неотложные дела, а доступ туда ограничен. Однако какие-то необходимые процессуальные действия им все-таки приходится совершать, говорит первый вице-президент адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев, – например, откладывать заседания. При этом коммуникация адвокатов с судами часто просто отсутствует: в электронных базах данных нет, телефоны не отвечают, а приехавших (часто – общественным транспортом и с риском для здоровья) защитников часто даже не пускают в суд и просто выносят им бумаги. Хотя на самом деле можно было бы просто обзвонить участников процесса.