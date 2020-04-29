Как политические сериалы влияют на реальную жизнь

Политика задает повестку, поясняет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Есть ряд сериалов, которые реагируют на текущую повестку, где-то есть узнаваемые типажи, что привлекает зрителей. Есть и исторические события, мимо которых не проходят ни кино, ни сериалы, – вроде 11 сентября [2001 г.]. В российских сериалах тоже есть узнаваемые типажи и обыгрываемые стереотипы – как, например, тема запретов в «Последнем министре». Там на все смартфоны должны установить программу, которая, если человек допускает грамматические ошибки и движется со скоростью больше 15 км/ч, определяет его как пьяного за рулем». Сама политическая жизнь на сериалы не влияет, потому что сериалы не побуждают зрителей к действиям, а элита действует между обсуждаемой повесткой и своим миром небожителей, говорит эксперт: «Были примеры, когда [экс-премьер] Дмитрий Медведев и [режиссер] Никита Михалков комплиментарно отзывались о «Домашнем аресте». Они, видимо, испытывали радость узнавания и возможность потроллить коллег. Но каких-то серьезных последствий в виде влияния политической жизни на сериалы не было». То, что политических сериалов у нас не так много, объясняется стереотипами о том, что в России хороших сериалов не снимают и что политический контент в стране в принципе запрещен и лучше никак не высказываться о политике, добавляет Виноградов: «Несмотря на это, число таких сериалов постепенно растет – у режиссеров появляется желание об этом поговорить, зритель же отзывается в условиях вакуума».