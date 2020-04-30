Верховный суд ответил на неотложные вопросы в связи эпидемией

Дав такие разъяснения, Верховный суд облегчил работу следствию и оставил правоохранительным органам «задел» на перспективу, считает руководитель «Агоры» Павел Чиков. Теперь следствие получит возможность трактовать любые попытки обосновать свою позицию, в том числе ссылками на авторитетные источники — как доказательство того, что она является заведомо ложной. В своих разъяснениях Верховный суд сбалансировал это ссылкой на необходимость доказывать наличие прямого умысла в действиях обвиняемого, но это указание следователям будет легко игнорировать. Кроме того, отмечает эксперт, Верховный суд впервые соориентировал на рассылки в мессенджерах (WhatsApp, Viber и других) как на каналы распространения «фейк-ньюс». На самом деле именнно в период карантина родительские, студенческие чаты и другие часто используемые инструменты вдруг оказались местом преступления. «Мы фиксируем настоящий вал случаев привлечения к административной ответственности за фейки именно в родительских чатах», говорит Чиков. Кроме того, перечисленные Верховным судом каналы распространения «фейк-ньюс» оставляют возможность примернения «противовирусных» статей и после эпидемии. Сейчас собрания и митинги запрещены, напоминает эксперт. Но вирус пройдет, а разъяснения Верховного суда останутся — и их можно будет применять уже в контексте избирательных кампаний, в которые нам предстоит войти в сентябре. При этом Верховный суд так и не дает ответа на вопрос о разграничении уголовной и административной ответственности. По общему правилу, в такой ситуации должно применяться более мягкое наказание, но это не всегда работает. Так, оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев практически одновременно стал фигурантом уголовного и административного дел о распространении фейк-ньюс: в одном случае его оштрафовали на 75 000 руб. за сомнения в официально оглашенной информации о числе жертв коронавируса в Италии. Утверждение о ненужности принимаемых местными властями противоэпидемических мер стало поводом уже для возбуждения против него уголовного дела.