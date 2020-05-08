Кавказские пленники XXI века

В случае подачи приемлемых жалоб в ЕСПЧ власти России обязаны предоставить в Суд свои комментарии. В своих меморандумах власти обычно не отрицают сами факты исчезновения людей, но утверждают, что силовики не причастны к похищениям. Власти также утверждают, что при проведении расследований не было допущено нарушений. Более того, зачастую они требуют не рассматривать жалобы заявителей по существу, объясняя это тем, что не были исчерпаны национальные средства судебной защиты. Последовательность и постоянство аргументов представителей России в Страсбургском суде наводят на мысль о неколебимой уверенности власти в том, что и в правовом поле, и в вопросах применения достигнут идеал.