Без аппаратов ИВЛ от «Ростеха» их дефицит в больницах может увеличиться

Без аппаратов ИВЛ от «Ростеха» их дефицит в больницах может увеличитьсяЕго частично восполнят поставки из-за рубежа
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стали символом надежды на излечение от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Но в российских больницах сохраняется дефицит аппаратов, который может вырасти из-за вопросов к оборудованию основного поставщика – «Ростеха» – после трагедий в больницах Москвы и Петербурга.
Одним из первых решений правительства в борьбе с вирусом стала закупка аппаратов ИВЛ у «Ростеха». В марте Минпромторгу решено было выделить 7,5 млрд руб. (в том числе на покупку аппаратов ИВЛ). Тогда же единственным поставщиком аппаратов была назначена структура «Ростеха» – «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Госкорпорация начала наращивать мощности и готовилась поставить более 6700 аппаратов «Авента-М» в российские больницы. Но после пожаров в больницах им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которые унесли жизни шести человек (пять из них были подключены к аппаратам ИВЛ), Росздравнадзор приостановил применение аппаратов «Авента-М», произведенных после 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).
Сейчас на заводе Следственный комитет проводит проверку, подтвердил «Ведомостям» представитель КРЭТа (включает УПЗ). До ее завершения он отказался предоставить комментарии. Проверяется вся инфраструктура, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров: надо проверить «с прицелом на будущее», потому что «мы понимаем, насколько быстро» формировался коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Представители КРЭТа и Минпромторга не ответили, сколько аппаратов было произведено после 1 апреля и какая часть из них уже поставлена в больницы.