Без аппаратов ИВЛ от «Ростеха» их дефицит в больницах может увеличиться

Одним из первых решений правительства в борьбе с вирусом стала закупка аппаратов ИВЛ у «Ростеха». В марте Минпромторгу решено было выделить 7,5 млрд руб. (в том числе на покупку аппаратов ИВЛ). Тогда же единственным поставщиком аппаратов была назначена структура «Ростеха» – «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Госкорпорация начала наращивать мощности и готовилась поставить более 6700 аппаратов «Авента-М» в российские больницы. Но после пожаров в больницах им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которые унесли жизни шести человек (пять из них были подключены к аппаратам ИВЛ), Росздравнадзор приостановил применение аппаратов «Авента-М», произведенных после 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).