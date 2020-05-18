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Без аппаратов ИВЛ от «Ростеха» их дефицит в больницах может увеличиться

Его частично восполнят поставки из-за рубежа
Екатерина Мереминская
Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» /Павел Львов / РИА Новости

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стали символом надежды на излечение от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Но в российских больницах сохраняется дефицит аппаратов, который может вырасти из-за вопросов к оборудованию основного поставщика – «Ростеха» – после трагедий в больницах Москвы и Петербурга.

Одним из первых решений правительства в борьбе с вирусом стала закупка аппаратов ИВЛ у «Ростеха». В марте Минпромторгу решено было выделить 7,5 млрд руб. (в том числе на покупку аппаратов ИВЛ). Тогда же единственным поставщиком аппаратов была назначена структура «Ростеха» – «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Госкорпорация начала наращивать мощности и готовилась поставить более 6700 аппаратов «Авента-М» в российские больницы. Но после пожаров в больницах им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которые унесли жизни шести человек (пять из них были подключены к аппаратам ИВЛ), Росздравнадзор приостановил применение аппаратов «Авента-М», произведенных после 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).

Сейчас на заводе Следственный комитет проводит проверку, подтвердил «Ведомостям» представитель КРЭТа (включает УПЗ). До ее завершения он отказался предоставить комментарии. Проверяется вся инфраструктура, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров: надо проверить «с прицелом на будущее», потому что «мы понимаем, насколько быстро» формировался коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Представители КРЭТа и Минпромторга не ответили, сколько аппаратов было произведено после 1 апреля и какая часть из них уже поставлена в больницы.

Сотрудник МЧС после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге /Dmitry Lovetsky / AP
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных