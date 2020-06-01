Правосудие без срока давности

Мужчины в семье, видимо, догадывались, что случилось. Накануне отъезда в Москву Рашид приходил посоветоваться с отцом Борисом Оздоевым, бывшим судьей Малгобекского городского суда в Ингушетии. В то время в республике массово исчезали молодые люди. Впоследствии правозащитники сообщили, что за 2003 г. в Ингушетии пропали минимум 40 человек. Рашид утверждал, что их было гораздо больше. Как помощник прокурора республики, он сообщил об этом генеральному прокурору. В похищениях Оздоев обвинял управление ФСБ по Республике Ингушетии и его начальника Сергея Корякова. Отец пытался отговорить сына подавать рапорт, но тщетно. Как вспоминает Аза, Рашид сказал тогда, что он единственный в республике человек, который может это сделать. «Жалко же ребят», – сказал тогда Рашид и повез свои доказательства в Москву.