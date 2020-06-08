Борьба с цензурой и давлением на СМИ в ЕСПЧ

В моей подростковой памяти остался флаг телекомпании НТВ, вывешенный в окно восьмого этажа московского телецентра. Увидел я его случайно, кажется, возвращаясь с прогулки по ВДНХ. Мне было 15, в политике я ничего не смыслил; понять, что такое хорошо, а что такое плохо, только предстояло. Однако вырос я в диссидентской семье и с детства знал фамилии Киселева, Митковой, Парфенова, Масюк, Сорокиной, Шендеровича, смеялся над программой «Куклы». И когда начался исход либеральных и оппозиционных журналистов с телеканала, мне стало тревожно. Потом я узнал официальные причины происшедшего – и они не показались мне убедительными. При смене руководства в штатном порядке, из-за дыр в бюджете не вывешивают флаги и не уходят целыми коллективами.