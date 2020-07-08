Бывший журналист «Ведомостей» арестован по подозрению в госизмене

Бывший журналист «Ведомостей» арестован по подозрению в госизменеРазобраться в деталях этого дела будет крайне трудно из-за его секретности, предупреждают эксперты
Советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и бывший сотрудник газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июля в Москве около своего дома. Позднее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации» и его подозревают в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы). К вечеру в Лефортовский суд поступило ходатайство следователя ФСБ Александра Чабана об аресте Сафронова на два месяца, которое было удовлетворено.
Одновременно по этому же делу в ФСБ была допрошена как свидетель главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, работавшая вместе с Сафроновым в «Коммерсанте».
Сам журналист заявил в суде, что вину не признает. В ходе предварительных слушаний следствие заявило ходатайство об отводе адвоката Дмитрия Катчева, соглашение с которым было заключено Сафроновым еще до задержания. Суд отклонил это ходатайство, но в то же время, несмотря на возражения адвоката Ивана Павлова об отсутствии в деле секретных материалов, согласился с тем, чтобы провести слушания в закрытом режиме. Прокурор заявил, что речь идет о тайне следствия.
Самые громкие дела о государственной измене против гражданских лиц
# Дело физика
Сотрудник Красноярского технического университета, специалист в области физики плазмы Валентин Данилов был арестован в феврале 2001 г. Он обвинялся в том, что передавал представителям китайского университета секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения. Сам обвиняемый утверждал, что все переданные материалы были давно рассекречены. В декабре 2003 г. ученый был оправдан присяжными, но по протесту прокуратуры вердикт был отменен. В ноябре 2004 г. Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы, позже срок был сокращен до 13 лет. В ноябре 2012 г. освобожден условно-досрочно.
# Первое дело «Роскосмоса»
В мае 2015 г. был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт «Роскосмоса») и преподаватель МГТУ им. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. Его обвинили в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля «Союз». Лапыгин заявил, что программа не была секретной, а ее передача была нужна для заключения выгодного контракта ЦНИИмаша с китайскими партнерами. В сентябре 2016 г. ученый был приговорен к семи годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно в июне 2020 г.
# Второе дело «Роскосмоса»
Сотрудник ЦНИИмаша, 77-летний Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 г. Ему инкриминировали передачу секретных сведений бельгийскому научному институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. В сентябре 2019 г. ученый был освобожден под подписку о невыезде и помещен на лечение в один из московских онкоцентров, но дело в отношении его по-прежнему не закрыто. Летом 2019 г. были арестованы еще два сотрудника ЦНИИмаша: Роман Ковалев, признавший вину, в июне 2020 г. был приговорен к семи годам колонии, а Сергей Мещеряков находится под домашним арестом.
# Дело о преступном sms
В январе 2015 г. была арестована Оксана Севастиди, работавшая продавщицей на рынке в Сочи. Поводом для обвинения в госизмене стало отправленное ею в апреле 2008 г. sms, в котором она сообщала знакомому из Грузии об эшелоне с военной техникой, следовавшем по направлению к Абхазии. По данным следствия, знакомый обвиняемой являлся сотрудником грузинских спецслужб. В марте 2016 г. Севастиди была приговорена к семи годам заключения. В декабре 2016 г. вопрос о ее судьбе был задан Владимиру Путину на «большой» пресс-конференции, президент назвал приговор «жестким» и пообещал разобраться. В марте 2017 г. Путин издал указ о помиловании Севастиди.
# Дело многодетной матери
В январе 2015 г. была арестована жительница Вязьмы (Смоленская область), мать семерых детей Светлана Давыдова. По версии следствия, в апреле 2014 г. она заметила, что расположенная рядом с ее домом воинская часть ГРУ Генштаба опустела, а позже услышала в транспорте разговор об отправке военнослужащих этой части в тайную командировку. Предположив, что военных отправляют в Донбасс, Давыдова сообщила об этом по телефону в посольство Украины. Арест домохозяйки вызвал большой общественный резонанс, и в феврале 2015 г. она была выпущена под подписку о невыезде. В марте 2015 г. адвокаты Давыдовой сообщили о прекращении ее уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
ИСТОЧНИКИ: СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИИ, «КОММЕРСАНТЪ», «ТАСС-ДОСЬЕ», «ВЕДОМОСТИ»
Никакой информации по делу нет, а тот, у кого к ней будет доступ, не сможет ее разглашать, предупреждает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Подписку возьмут от свидетелей, от адвокатов, с материалов дела нельзя будет снимать копии. Суды будут закрыты. Документы нельзя будет публиковать под угрозой уголовного преследования». Следствие сделает все, чтобы информация о деле не появилась в паблике, и только перед судом, возможно, будет опубликовано заявление о сути обвинения. Но и этого может не произойти, хотя на следствие будет давление, чтобы такое заявление было, предполагает правозащитник. «В отношении дела против журналиста трудно удержать такую информацию, но это будет контролировать ФСБ, – подчеркивает Чиков. – Главная специфика этого дела – что оно против журналиста и о нем невозможно ничего рассказать. Здесь будет все хуже, чем с делом Ивана Голунова (журналист «Медузы», арестованный год назад после подброса ему наркотиков. – «Ведомости»). Инициаторы дела, очевидно, осознавали общественную реакцию, но непонятно, политическое ли это дело, дело, связанное с журналистской деятельностью, или что-то другое – информация закрыта».
Чем занимался Сафронов
Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» почти 10 лет, в том числе в «кремлевском пуле». Но в мае 2019 г. был уволен после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак солидарности с ним из «Коммерсанта» уволился и весь отдел политики. В июле 2019 г. он пришел на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал практически ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г., а в середине мая был принят на работу в «Роскосмос». Там в его обязанности входила работа над внутренней информационной политикой госкорпорации и входящих в ее состав предприятий. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», – отметил Рогозин (цитата по ТАСС), выразив уверенность, что следствие во всем разберется объективно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже отметил профессионализм Сафронова и заявил, что задержание не связано с его работой как журналиста.
В мае 2019 г., уже после увольнения Сафронова из «Коммерсанта», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направила в один из мировых судов Москвы протокол об административном нарушении в связи с опубликованной ранее в «Коммерсанте» статьей Сафронова о контракте на поставку истребителей в Египет, однако суд вернул документ составителю. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, уголовного дела по поводу этой публикации в прошлом году не возбуждалось и, как следует из заявления ФСБ и применяемой уголовной статьи, Сафронова преследуют не за это. Чтобы предъявить обвинение по такой статье, необходимо доказать, что нанесшие ущерб внешней безопасности материалы были переданы иностранному представителю или связанным с ним лицам, и важно четко доказать, что это не размытая помощь в составлении аналитических материалов или ответы на вопросы какого-то иностранца, а умышленная и целенаправленная работа, подчеркивает бывший сотрудник спецслужб.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский не верит в вину Сафронова, замечая, что в России впервые по такой тяжелой статье расследуется дело в отношении известного и профессионального журналиста. Сафронов никогда не имел допуска к сведениям, составляющим гостайну, и не занимался специальным сбором сведений об армии и оборонной промышленности, собирая их только как журналист для своих публикаций, отмечает эксперт. По его словам, как патриот своей страны, Сафронов радовался успехам отечественной оборонной промышленности, переживал за неудачи и вскрывал недостатки, что вызывало неудовольствие правительственных органов. Статья 275 сформулирована весьма размыто, но доказательства связи с иностранными разведками должны быть неопровержимыми, указывает Мураховский, остается надеяться, что на суде, а еще лучше в ходе следствия истина будет установлена.
Что говорят коллеги о деле Cафронова
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не видел материалов дела, но ему очевидно, что опубликованные журналистские материалы не могут рассматриваться как «шпионские». Журналист не является носителем гостайны и не может знать, что та или иная информация, попавшая ему в руки, носит гриф «секретно», отмечает он. По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, журналистское профессиональное сообщество сильно выросло: «Раньше была тусовка, а солидарности не было. После дела Ивана Голунова появилась солидарность. И на суд Светланы Прокопьевой (журналист псковского «Эха Москвы», была приговорена к штрафу по делу об оправдании терроризма. – «Ведомости») в Псков приехало много журналистов. Мы теперь можем за себя постоять».
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков не видит в деле Сафронова новых трендов – только продолжение старого и буквальное повторение событий вокруг Голунова. По его мнению, некоторые дела просто «зависли» из-за коронавируса и голосования по поправкам в Конституцию, а теперь силовики вернулись на работу и «колесо закрутилось с удвоенной силой».
Сегодня в России сложилась система глубочайшего недоверия к правоохранительной и судебной системам, считает главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин: «В такой ситуации следователи не должны стоять на том, чтобы засекретить все. Это, может быть, годилось года три назад, а сейчас этого недостаточно. Нужно все-таки предъявить обществу какие-то внятные и убедительные доказательства, почему Иван задержан. Это необходимо, чтобы снизить ставшее уже опасным недоверие общества к правоохранительным органам и судебной системе».
Статья 275 написана такими широкими мазками, что по ней, например, можно посадить любого журналиста, работающего на иностранное медиа, говорит главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Вопреки расхожему мнению, госизмена – это не обязательно разглашение сведений, представляющих гостайну и вообще секретных сведений. Всеобщее заблуждение, что если человек не знал гостайн – то он их и не мог слить, а значит, его нельзя обвинить в измене. Госизмена – это, например, консультационные услуги стране НАТО. Любой сбор любых сведений в интересах другой страны». Поэтому очень хотелось бы узнать главное: получал ли действительно Сафронов деньги от иностранных разведок или это его обычная журналистская работа квалифицирована как измена, заключает Симоньян.