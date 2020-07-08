Бывший журналист «Ведомостей» арестован по подозрению в госизмене

Самые громкие дела о государственной измене против гражданских лиц

# Дело физика

Сотрудник Красноярского технического университета, специалист в области физики плазмы Валентин Данилов был арестован в феврале 2001 г. Он обвинялся в том, что передавал представителям китайского университета секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения. Сам обвиняемый утверждал, что все переданные материалы были давно рассекречены. В декабре 2003 г. ученый был оправдан присяжными, но по протесту прокуратуры вердикт был отменен. В ноябре 2004 г. Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы, позже срок был сокращен до 13 лет. В ноябре 2012 г. освобожден условно-досрочно.



# Первое дело «Роскосмоса»

В мае 2015 г. был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт «Роскосмоса») и преподаватель МГТУ им. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. Его обвинили в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля «Союз». Лапыгин заявил, что программа не была секретной, а ее передача была нужна для заключения выгодного контракта ЦНИИмаша с китайскими партнерами. В сентябре 2016 г. ученый был приговорен к семи годам лишения свободы. Освобожден условно-досрочно в июне 2020 г.



# Второе дело «Роскосмоса»

Сотрудник ЦНИИмаша, 77-летний Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 г. Ему инкриминировали передачу секретных сведений бельгийскому научному институту, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. В сентябре 2019 г. ученый был освобожден под подписку о невыезде и помещен на лечение в один из московских онкоцентров, но дело в отношении его по-прежнему не закрыто. Летом 2019 г. были арестованы еще два сотрудника ЦНИИмаша: Роман Ковалев, признавший вину, в июне 2020 г. был приговорен к семи годам колонии, а Сергей Мещеряков находится под домашним арестом.



# Дело о преступном sms

В январе 2015 г. была арестована Оксана Севастиди, работавшая продавщицей на рынке в Сочи. Поводом для обвинения в госизмене стало отправленное ею в апреле 2008 г. sms, в котором она сообщала знакомому из Грузии об эшелоне с военной техникой, следовавшем по направлению к Абхазии. По данным следствия, знакомый обвиняемой являлся сотрудником грузинских спецслужб. В марте 2016 г. Севастиди была приговорена к семи годам заключения. В декабре 2016 г. вопрос о ее судьбе был задан Владимиру Путину на «большой» пресс-конференции, президент назвал приговор «жестким» и пообещал разобраться. В марте 2017 г. Путин издал указ о помиловании Севастиди.



# Дело многодетной матери

В январе 2015 г. была арестована жительница Вязьмы (Смоленская область), мать семерых детей Светлана Давыдова. По версии следствия, в апреле 2014 г. она заметила, что расположенная рядом с ее домом воинская часть ГРУ Генштаба опустела, а позже услышала в транспорте разговор об отправке военнослужащих этой части в тайную командировку. Предположив, что военных отправляют в Донбасс, Давыдова сообщила об этом по телефону в посольство Украины. Арест домохозяйки вызвал большой общественный резонанс, и в феврале 2015 г. она была выпущена под подписку о невыезде. В марте 2015 г. адвокаты Давыдовой сообщили о прекращении ее уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.



ИСТОЧНИКИ: СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИИ, «КОММЕРСАНТЪ», «ТАСС-ДОСЬЕ», «ВЕДОМОСТИ»