Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизменеИнститут ФСБ не нашел тайные сведения в его журналистских работах, заявил один из них
Следственное управление ФСБ завершило допрос советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Евгений Смирнов. После допроса адвокаты Сафронова уточнили журналистам позицию ФСБ. Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами:
Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает «РИА Новости» слова адвоката Ивана Павлова;
ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. Программа VeraCrypt используется для шифрования носителей, физических и виртуальных дисков, а не сообщений. Следователи не объясняют, что именно шифровалось — файл, документ или часть диска, уточняют «Открытые медиа» по словам Павлова.
Сафронов не признает вину, а обвинения в свой адрес считает «полным бредом», сказал Смирнов.
Павлов заявил, что допускает помощь следствию со стороны Сафронова: «Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами».
ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. Программа VeraCrypt используется для шифрования носителей, физических и виртуальных дисков, указано на сайте программы. Следователи не объясняют, что именно шифровалось — файл, документ или часть диска, уточняют «Открытые медиа» по словам Павлова.
Сафронов не признает вину, а обвинения в свой адрес считает «полным бредом», сказал Смирнов.
Павлов заявил, что допускает помощь следствию со стороны Сафронова: «Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами».
Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве, позднее ФСБ заявила, что тот «выполнял задания одной из спецслужб НАТО» и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Вечером 7 июля суд арестовал Сафронова на два месяца. 13 июля Сафронову было представлено обвинение в государственной измене.
«Роскосмос» в день задержания отрицал связь дела Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял 7 июля, что, по имеющейся у него информации, дело Сафронова не связано с журналистской работой. На следующий день он отметил, что не знает деталей этого дела и не может знать, и назвал публикации в СМИ в поддержку Сафронова «не имеющими ничего общего с профессионализмом».