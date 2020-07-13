Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

«Роскосмос» в день задержания отрицал связь дела Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял 7 июля, что, по имеющейся у него информации, дело Сафронова не связано с журналистской работой. На следующий день он отметил, что не знает деталей этого дела и не может знать, и назвал публикации в СМИ в поддержку Сафронова «не имеющими ничего общего с профессионализмом».