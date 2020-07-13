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Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Институт ФСБ не нашел тайные сведения в его журналистских работах, заявил один из них
Юрий Литвиненко
Владимир Андреев / URA.RU / TASS

Следственное управление ФСБ завершило допрос советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Евгений Смирнов. После допроса адвокаты Сафронова уточнили журналистам позицию ФСБ. Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами:

  • Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает «РИА Новости» слова адвоката Ивана Павлова;

  • ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. Программа VeraCrypt используется для шифрования носителей, физических и виртуальных дисков, а не сообщений. Следователи не объясняют, что именно шифровалось — файл, документ или часть диска, уточняют «Открытые медиа» по словам Павлова.

  • Сафронов не признает вину, а обвинения в свой адрес считает «полным бредом», сказал Смирнов.

  • Павлов заявил, что допускает помощь следствию со стороны Сафронова: «Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами».

  • ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. Программа VeraCrypt используется для шифрования носителей, физических и виртуальных дисков, указано на сайте программы. Следователи не объясняют, что именно шифровалось — файл, документ или часть диска, уточняют «Открытые медиа» по словам Павлова.

  • Сафронов не признает вину, а обвинения в свой адрес считает «полным бредом», сказал Смирнов.

  • Павлов заявил, что допускает помощь следствию со стороны Сафронова: «Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами».

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве, позднее ФСБ заявила, что тот «выполнял задания одной из спецслужб НАТО» и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Вечером 7 июля суд арестовал Сафронова на два месяца. 13 июля Сафронову было представлено обвинение в государственной измене.

Задержания журналистов у СИЗО «Лефортово». Фотографии

Полиция задержала больше десяти человек, пришедших поддержать Ивана Сафронова

«Роскосмос» в день задержания отрицал связь дела Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Позднее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в связи с задержанием Сафронова заявил, что тот не имел допуска к секретной информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял 7 июля, что, по имеющейся у него информации, дело Сафронова не связано с журналистской работой. На следующий день он отметил, что не знает деталей этого дела и не может знать, и назвал публикации в СМИ в поддержку Сафронова «не имеющими ничего общего с профессионализмом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных