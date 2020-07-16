Как мигранты выживают в кризис

Как мигранты выживают в кризисГастарбайтеры не могут уехать из-за пандемии, каждый третий потерял работу
Каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы, а вклад в ВВП составляет около 8%. Из-за кризиса более 30% мигрантов остались без работы, причем у половины безработных нет денег на самое необходимое, следует из данных исследования ВШЭ и Института социологии РАН. Ограничительные меры из-за пандемии не позволяют мигрантам вернуться домой, а им нужно платить за жилье и либо содержать семью здесь, либо поддерживать ее на родине. Работодателям и государству до них нет дела, большинство же россиян относятся настороженно. Как выживает наименее защищенная часть рабочих в России, разбирались «Ведомости».
Мигранты тоже протестуют
В середине мая к офису крупного столичного рынка «Фуд сити» (принадлежит бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву) на Калужском шоссе вышло несколько сотен торговцев. Ранее они попросили администрацию снизить арендную плату: из-за кризиса доходы упали, а расходы из-за дополнительных карантинных мер выросли. Но им не пошли навстречу. На «сход граждан одной из республик Закавказья» привлекли Росгвардию, описывал ТАСС, а некоторые СМИ преподносили событие как массовые беспорядки. Тем не менее администрация пошла на уступки и расширила торговые точки.
Не первый месяц из-за чрезмерных штрафов и невыплаты зарплаты протестуют курьеры Delivery Club. После акции в июне от недовольных стали избавляться – компания заблокировала аккаунты уже 600 курьерам, утверждает один из них, Виктор Малеев. По его словам, основная часть работников – иностранные мигранты, и им «достается больше других». Малеев знает, что в «Яндекс.Еде» «массово увольняют узбеков и таджиков», а «в некоторых логистических компаниях-посредниках «им чаще задерживают зарплату». Курьера Соломона, попросившего не называть его фамилию, в «Яндекс.Еде» уволили, когда прекратили сотрудничество с партнером – сервисом такси. «Зарплату до сих пор не выплатили», – пожаловался он «Ведомостям».
«Условия работы одинаковые для всех курьеров вне зависимости от того, являются ли они резидентами РФ», – говорится в ответе «Ведомостям» пресс-службы Delivery Club. В «Яндекс.Еде» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Строители Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», среди которых немало приезжих, 13 июля разгромили офис подрядчика – турецкой компании «Ренейссанс хэви индастрис». Им три месяца не выплачивали зарплату.