Как мигранты выживают в кризис

Каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы, а вклад в ВВП составляет около 8%. Из-за кризиса более 30% мигрантов остались без работы, причем у половины безработных нет денег на самое необходимое, следует из данных исследования ВШЭ и Института социологии РАН. Ограничительные меры из-за пандемии не позволяют мигрантам вернуться домой, а им нужно платить за жилье и либо содержать семью здесь, либо поддерживать ее на родине. Работодателям и государству до них нет дела, большинство же россиян относятся настороженно. Как выживает наименее защищенная часть рабочих в России, разбирались «Ведомости».