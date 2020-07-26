Почему торопятся разработчики вакцин от COVID-19

Почему торопятся разработчики вакцин от COVID-19Приз в гонке фармацевтических компаний – заказы минимум на $18 млрд
По данным на конец 26 июля, коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии заразилось 16,1 млн человек, 645 000 умерло. Карантинные меры пока не могут остановить рост заболевания, и в качестве избавления человечество ждет вакцины. Их сейчас создают сотни компаний в десятках стран мира. Судя по заявлениям производителей и регуляторов, первые партии будут доступны ограниченному кругу потребителей уже через несколько недель. Возможно, первая в мире программа вакцинации групп риска (в частности, врачей) будет запущена в России в августе.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не ждать появления общедоступных прививок от COVID-19. По данным ВОЗ на 21 июля, 24 вакцины от коронавируса сейчас находятся на стадии клинических испытаний и еще 142 – на более ранних этапах разработки. Результаты первой стадии клинических тестов пока опубликовали единицы компаний, и все они выглядят обнадеживающе. Что, однако, не снижает градус скепсиса среди тех, кто считает вакцины от коронавируса бесполезной затеей. Их аргумент – иммунитет против коронавирусов (давно известных, вызывающих простуду) не является стойким.