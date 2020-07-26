Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество Эксклюзивно по подписке

Почему торопятся разработчики вакцин от COVID-19

Приз в гонке фармацевтических компаний – заказы минимум на $18 млрд
Иван Чеберко Ирина Розенберг
Anton Vaganov / Reuters

По данным на конец 26 июля, коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии заразилось 16,1 млн человек, 645 000 умерло. Карантинные меры пока не могут остановить рост заболевания, и в качестве избавления человечество ждет вакцины. Их сейчас создают сотни компаний в десятках стран мира. Судя по заявлениям производителей и регуляторов, первые партии будут доступны ограниченному кругу потребителей уже через несколько недель. Возможно, первая в мире программа вакцинации групп риска (в частности, врачей) будет запущена в России в августе.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не ждать появления общедоступных прививок от COVID-19. По данным ВОЗ на 21 июля, 24 вакцины от коронавируса сейчас находятся на стадии клинических испытаний и еще 142 – на более ранних этапах разработки. Результаты первой стадии клинических тестов пока опубликовали единицы компаний, и все они выглядят обнадеживающе. Что, однако, не снижает градус скепсиса среди тех, кто считает вакцины от коронавируса бесполезной затеей. Их аргумент – иммунитет против коронавирусов (давно известных, вызывающих простуду) не является стойким.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных