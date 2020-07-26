Почему торопятся разработчики вакцин от COVID-19

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не ждать появления общедоступных прививок от COVID-19. По данным ВОЗ на 21 июля, 24 вакцины от коронавируса сейчас находятся на стадии клинических испытаний и еще 142 – на более ранних этапах разработки. Результаты первой стадии клинических тестов пока опубликовали единицы компаний, и все они выглядят обнадеживающе. Что, однако, не снижает градус скепсиса среди тех, кто считает вакцины от коронавируса бесполезной затеей. Их аргумент – иммунитет против коронавирусов (давно известных, вызывающих простуду) не является стойким.