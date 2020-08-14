Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн

Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млнВ мире их число достигло исторического максимума
Впервые в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ФСИН, опубликованном 13 августа. «Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 496 791 человек. Речь идет как о гражданах, содержащихся в сизо по подозрению в совершении преступлений, так и об осужденных к наказанию в исправительных колониях», – говорится в пресс-релизе. Согласно данным ФСИН число осужденных, которые уже находятся в исправительных учреждениях, – 391 614, в начале 2019 г. этот показатель составлял более 463 000 человек.
ФСИН объясняет такую ситуацию «широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и либерализацией уголовно-исполнительной политики». В ведомстве указывают также и на то, что за пять лет сильно снизилось число людей, которые попали в места заключения за первое нарушение Уголовного кодекса, – таких осужденных стало меньше на 26%.
Уменьшается и количество осужденных в исправительных колониях и колониях-поселениях. Сейчас там находится 389 450 и 29 506 человек соответственно. В январе 2020 г. эти показатели были на 34 375 и 3709 человек больше. Такую динамику во ФСИН объясняют ростом числа граждан, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций. «Начиная с 2018 г. эта цифра превышает 1 млн человек в год с сохранением тенденции к увеличению», – указывают в ведомстве.
Адвокат, партнер Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что, несмотря на объективно положительную динамику, эти цифры все еще очень велики, отмечая, что общим местом для системы исполнения наказаний остается «хронически избыточное и необоснованное применение заключения под стражу в качестве меры пресечения». Он полагает, что такая практика – «бич уголовной юстиции», из-за нее более 100 000 человек по закону невиновных находится в сизо, где условия аналогичны тюремным. Клювгант напомнил, что в статистку ФСИН не входят люди, находящиеся под административным арестом, в то время как по факту они тоже содержатся под стражей.
«В течение многих последних лет, исключая 2019 г., уровень преступности в России падал. Количество совершаемых преступлений снижалось – у нас меньше совершается убийств, меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Поэтому вполне логично предположить, что людей, заключенных под стражу, должно стать меньше», – считает руководитель юридической службы организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. Он отметил, что сейчас начнется процесс «в обратную сторону», при этом сильно ухудшается раскрываемость преступлений, что не может не влиять на число людей, оказавшихся в зонах. Он добавил, что в будущем ожидает увеличения числа заключенных, потому что сам уровень преступности станет «неуклонно расти».
Согласно данным вышедшего весной 2020 г. ежегодного доклада «Глобальные тренды тюремной системы», который выпускает международная организация «За глобальную тюремную реформу», общее число людей во всем мире, отбывающих наказание в местах лишения свободы, выросло с 2002 по 2018 г. на 20%, составив 11 млн человек. Как указано в докладе, это исторический максимум. Лидерами по количеству заключенных на 100 000 человек согласно данным фонда «Тюрьмы в мире» являются США – 655 заключенных на 100 000 человек. На 2-м месте по этому показателю – Сальвадор с 566 заключенными. На 3-й позиции – Туркменистан с 552 заключенными. Россия в этом списке на 24-м месте с 346 заключенными на 100 000 человек
Согласно ежегодному докладу Совета Европы (СЕ; вышел весной 2020 г.) в России больше всего заключенных среди других стран – членов СЕ. Всего в странах – членах СЕ более 1,54 млн заключенных, треть приходится на Россию. Россия выделяет 2,4 евро на содержание заключенного (минимум в СЕ), медианные затраты в Европе по этому показателю составляют 68,3 евро. Клювгант называет условия содержания в системе ФСИН «неприемлемыми для цивилизованной страны XXI в.». «Обсуждаемую тенденцию с осторожным оптимизмом поприветствовать можно, но оснований для фанфар и литавр точно нет – до реального решения этой проблемы еще очень далеко», – резюмирует адвокат.