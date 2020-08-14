Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн

Адвокат, партнер Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что, несмотря на объективно положительную динамику, эти цифры все еще очень велики, отмечая, что общим местом для системы исполнения наказаний остается «хронически избыточное и необоснованное применение заключения под стражу в качестве меры пресечения». Он полагает, что такая практика – «бич уголовной юстиции», из-за нее более 100 000 человек по закону невиновных находится в сизо, где условия аналогичны тюремным. Клювгант напомнил, что в статистку ФСИН не входят люди, находящиеся под административным арестом, в то время как по факту они тоже содержатся под стражей.