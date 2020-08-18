Верховный суд признал экстремистской организацией уголовную субкультуру АУЕ

Всего, согласно Национальному антитеррористическому комитету, в России 34 организации признаны террористическими или экстремистскими – прежде всего исламистские структуры. «Для большинства организаций, признанных экстремистскими, это ни к чему не приводит. Для сторонников некоторых из них это превращается в уголовные дела за участие», – поясняет руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков. Чиков подчеркнул, что такое признание Верховного суда прежде всего открывает дорогу для исков, а далее все будет зависеть от политического решения. Он добавил, что многие элементы АУЕ существовали уже с советских времен, поэтому не понятно, что именно признано экстремистским, ведь АУЕ – это именно субкультура, а экстремистской признается только организация. Он отметил, что в поле зрения правоохранителей могут попасть даже люди, которые не имеют непосредственного отношения к организации, – водители, изготовители и распространители печатной продукции и др.